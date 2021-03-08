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【新股IPO】嗶哩嗶哩擬於本周闖關　3月上市 集資243億元

股樓投資 16:31 2021/03/08

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百度和嗶哩嗶哩（Ｂ站）將先後於上周及本周闖關，市傳兩公司冀爭取能於月內上。引述外電報道，嗶哩嗶哩計劃集資30億美元（約234億港元），並由高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀出任保薦人。不過對於以上報道，嗶哩嗶哩表示不予置評。

百度第二上市成功闖關 下周招股抽唔抽？　看清百度三大亮點，見【下一頁】

嗶哩嗶哩為內地熱門視頻網站，2018年在美國納斯達克上市。此前有指嗶哩嗶哩初步計劃3月招股，集資額由20億美元（約156億港元）增加到25億至30億美元（約195-234億港元）。

另一方面，嗶哩嗶哩近日公佈業績，去年第四季虧損擴大至1億美元，營收則按年大增91%至5.9億美元。

新股熱未完 上半年不可錯過的6大熱爆新股，見【下一頁】

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>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

中國概念股 百度（美：BIDU） 嗶哩嗶哩（美：BILI） 港股

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