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新冠疫苗供不應求 全球過半成人或等逾1年打首針

環球社會熱點 16:55 2021/03/08

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全球新冠肺炎疫情肆虐，富裕國家均爭相搶購新冠疫苗，以加快為國民接種疫苗。但運送新冠疫苗的全球最大運輸及物流公司德迅（Kuehne + Nagel）負責人表示，富裕國家超過一半成年人需要最少等待15個月，才能完成接種首劑新冠疫苗。

加州幾千人疫苗打少咗 民眾憂無效 【下一頁】

德迅首席執行官Detlef Trefzger透露，已與多國政府及藥廠簽訂合約，負責運送包括Moderna及科興（Sinovac）疫苗至全球各地。他指出，雖然已發展國家購買了大量新冠疫苗予國民接種，但藥廠無法如期生產足夠數量，導致疫苗供應不足，與物流公司運送疫苗的速度毫不相關。

他預料，富裕國家有超過一半成年人，需要等待15個月才能接種首劑新冠疫苗；而低收入國家最快於2023年後才能完成為大部分人口接種疫苗。

Moderna疫苗出貨慢 歐盟16國叫停加單 【下一頁】

印度血清研究所行政總裁普納瓦拉（Adar Poonawalla）早前亦指，目前疫苗供應量不足以應付全球人口，最快於2024年底疫苗供應量才會足夠。

事實上，全球新冠疫苗分配失衡，即使屬於富裕國家如歐盟亦無法取得足夠疫苗供應。歐盟國家每100人中，只有8.8人接種了首劑新冠疫苗。另一方面，美國總統拜登(Joe Biden)則表示美國最快5月底前能完成為所有成年人接種首劑新冠疫苗、英國計劃於7月底前為所有成年人接種最少一劑疫苗。

責任編輯：郭麗明

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