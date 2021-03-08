【恒指季檢】浦銀國際料恒指改革 可提升整體估值 預測明年中前有力染藍股達19隻

浦銀國際發表報告指出，恒指剛宣布的大型改革計劃，除有助優化指數結構，亦有助提高指數估值。

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浦銀國際指，恒指主要透過五方面調整，包括成分股數量、香港公司成分股數量、行業組別、上市資格及成分股權重上限。該行估計恒指改制後，恒指市值佔港股市值會由目前的56.5%增至71.2%，成交額佔比亦由50.2%增至66%。7個行業組別的市值覆蓋率全達50%或以上，指數將更真實反映市場情況。

浦銀指，恒指長期因金融及地產佔比偏高，比重亦高於世界其他旗艦指數，一直存在結構性問題，導致恒指長期估值便宜並影響表現。該行指，恒指改制後，醫療、消費和資訊科技的比重會增加，相反估值低旳金融和地產佔比會下降。一旦恒指成分股擴至80隻，市盈率將由15.7倍增至19.1倍，估值提升逾兩成。預期隨著未來愈來愈多新經濟股份加入恒指，恒指估值中樞有機會出現趨勢式上升。

浦銀又根據股市值及恒指合意的板塊分布，預料2022年中之前，有機會被納入恒生指數的港股共達19隻，幾乎「清一色」屬中資股。

浦銀預測明年中前晉身恒指股份一覽：

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