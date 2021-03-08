【職場熱話】辭職要通知期又要代通知金？　網民：你簽的是賣身契？

疫情導致經濟衰退，不少公司為了減少虧損而出現解僱潮。失業後市民為了生計就什麼工作都願意做。近日有網民於網上討論區發文，指朋友失業後為了支付家人醫藥費，和新公司簽下了極不合理的合約，求助網民一同解救朋友。

樓主說明朋友因為疫情失業，碰巧家人急病需要醫藥費，只能將就加入了一間物流公司。入職時簽下的合約裏寫了：辭職需有兩個月的通知期，即使過了也要賠兩個月的代通知金。禍不單行，朋友的工作十分忙碌，公司也十分苛刻，請假陪同家人看醫生就被扣工資；家人去世想請假就被指要有死亡證才批淮，最後朋友在公司崩潰才獲一星期的假期。朋友在假期中考慮清楚要辭職，但是因為積蓄都花在家人身上了，無法賠償通知金。

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有網民指這個合約極度不合理，指「辭職過完通知期仲要賠糧咁一世唔洗走啦」，建議樓主朋友去勞工處查詢。不少人同意這個說法，說明通知期和代通知金不應共存，公司只能二選一，否則不合法，更指「依份唔係合約，係賣身契」。

網民分析，根據勞工法例，公司是不能雙收通知期和代通知金的，當中並不包括其他「罰款」。如果公司堅持的話要有兩個條件：一，證明朋友的辭職對公司造成了實際損失；二， 朋友曾經向公司索取進修或其他資金。如果不能證明以上條件就是不合法，可以到勞工處投訴。

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責任編輯：張瑋婷