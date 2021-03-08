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UA戲院今日宣佈全綫結束 百老匯戲院遭建築公司控告 欠債1133萬元

環球政經 16:20 2021/03/08

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在港經營多的UA戲院今日（8日）宣佈因新冠疫情影響結束營業，而另一間香港老牌戲院百老匯戲院，亦於上周五遭建築公司入稟高等法院，指控未有繳付本應在2019年8月到期，逾1183萬元，用作太古城中心戲院建築工程費用。相關聲明指百老匯只在2020年11月僅還款50萬元，建築公司遂入稟向百老匯連本帶利追討1133萬元的欠款。

印度新技術測新冠肺炎 用法似驗孕試紙：【下一頁

據資料顯示，原告為Idecor Asia Construction Limited，兩名被告為安樂戲院有限公司( Edko Theatre Operation Limited） 及百老匯戲院有限公司(Broadway Theatre Company Limited )。

【新冠肺炎】K11 MUSEA今終止「名潮食館」租約  本周六將重開商場：【下一頁

入稟狀指，原告及兩名被告在2017年3月20日就興建在太古城中心( Cityplaza) 的百老匯戲院簽約，原告完成提供專業建築服務後，被告（百老匯戲院）按照合約本需在2019年8月16日或之前向原告支付逾$1183萬元的費用，但被告一直未有支付，到2020年8月4日才提出分八期歸還所有費用，但被告在2020年11月2日向原告支付50萬元後便沒有再還款，原告指被告違約，被告現仍欠原告逾1133萬元，故入稟興訟連本帶利追討。

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責任編輯：翁嘉陽

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