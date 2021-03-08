【名家觀點】安聯陳致強：目前看不到港股出現熊市來臨的可能性　選股首重盈利表現

▲ 安聯陳致強指，債息上升並非基於通脹升溫，而是經濟改善，故即使大市有調整，仍未改變看好風險資產的看法。

中港股市連日向下，安聯投資亞太區股票首席投資總監陳致強接受本報訪問時認為，今年來股市累積龐大升幅，回調也屬正常，但市場流動性仍然充裕，而且債息上升並非基於通脹升溫，而是經濟改善，故即使大市有調整，仍未改變看好風險資產的看法。他相信，市場波動性將會增加，但基於未來3至6個月通脹仍然受控，故股市向好的趨勢未變。

「牛市時趁低吸納，熊市時逢高減持，目前看不到港股會出現熊市來臨的可能性。」

企業陸續公布去年業績，陳致強承認，盈利向好的利好因素部分已經反映，但去年大家注重的是成本控制，今年則會關注實質盈利增長，故現時最主要的選股準則是企業能否持續提供盈利增長。

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他建議，今年宜維持一個較平衡且多元化的投資組合，無論是新經濟股或傳統經濟股，都要關注其盈利的可持續性，是否足以支撐其估值。「龍頭股估值不平，細價股亦有其價值，只要企業的管理層穩健，未來12至36個月仍有盈利增長，便可留意。」

美滙指數逼近92，陳致強稱，聯儲局過去12個月以超乎想像的速度擴大資產負債表，令美國赤字水平升至與97年亞洲小型國家相若，相信美元會步入持續數年的下跌周期，但這不代表美元會一直回落，間中美元反彈絕對正常。

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中線來看，他相信人民幣兌美元會持續走強，今年會有更多外資願意持有人民幣相關資產，同時強人民幣會促使更多資金南下，對港股有正面影響。

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編輯：陳韻妍