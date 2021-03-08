平安銀行香港分行持續優化業務平台　為在港中資企業提供綜合化資金管理服務

隨著中國經濟在疫情控制下的逐步復甦，中資企業在香港的融資活動日漸回暖。如何靈活高效管理海外募集資金，已成為企業金融服務的核心需求。近日，平安銀行香港分行成功競得某中資金融租賃公司海外發債項下資金管理服務，7億美元募集資金全額轉入客戶在平安銀行開立的賬戶，至此平安銀行香港分行客戶存款規模正式突破260億港元，較年初增長近120億港元。

平安銀行香港分行作為平安銀行(深:000001)第一家海外機構，自2019年12月16日正式開業以來，致力於為中資企業在港投融資活動提供優質金融服務。針對目前企業在海外資金募集項下的資金管理需求，平安銀行香港分行充份發揮靈活、高效的優勢，利用與境內分行一體化協同服務，快速解決客戶在賬戶開立及資金清算的時效需求。同時，香港分行可結合客戶資金使用安排提供各類期限的定期存款產品以及大額協定存款，並通過與平安集團海外機構的服務資源整合，提供多元化的固定收益產品組合，幫助企業實現短期資金的收益最大化。此外，平安銀行香港分行依托完善的金融市場產品體系，可為客戶提供與資金募集配套的匯兌服務，包括針對匯率及利率避險相關的資金交易產品。2021年開年以來，平安銀行香港分行已針對多家境外上市公司的資金募集需求，提供從賬戶準備到結算匯兌等一攬子服務，涉及服務金額超過十億美元。在為中資企業提供在港資金管理服務的同時，平安銀行香港分行的經營規模和服務能力也得到了大幅提升，目前分行總資產已達到400億港元，且專業服務及效率也得到廣大客戶的一致認可。

作為總行戰略定位的跨境金融服務平台，未來平安銀行香港分行通過整合平安境內外服務資源，為中資在港企業提供境內外一體化的跨境金融服務，依托香港發達的資本市場和豐富的金融產品資源，為客戶提供配套的現金管理及財富增值服務，並在資本市場、海外併購等重點領域為客戶提供更多的「商行+投行+投資」一攬子解決方案。



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