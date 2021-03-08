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【三桶油】石油設施遇襲 油股逆市衝高

股樓投資 16:10 2021/03/08

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有報道指，沙特有石油設施遇襲，刺激油價急升，今早升至逾兩年高位， 帶動石油石化股逆市上升。

上周五（5日）石油輸出國組織會議已決定維持4月每日減產700萬桶石油，而沙特4月會繼續自願單邊每日減產100萬桶，現發生石油設施遇襲事件，進一步推升油價表現。

當中，中石油(857)及中石化(386)已連升5周，今早同樣一度突破52周高位，前者今早曾升逾8%，高見3.19元；後者曾升逾7%，高見至4.69元。中海油（0883）更曾升逾9%，重上10元高位。

【大行報告】高盛看淡港交所前景 上調目標價但僅見415元 【見下頁

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記者﹕郭秀慧

中國海洋石油（00883） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 石油石化股 石油輸出國組織 石油 港股
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