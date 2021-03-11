【業績】一文看清本周業績公佈 港鐵去年虧損48億元（不斷更新）

▲ 一文看清企業數據

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略。以下為本周公佈的公司業績總覽﹕

【周四】

京東 （09618） 公佈季績，上季淨收入增長31.4%至2243億元人民幣，Non-GAAP（非通用會計準則）盈利按年增194%至24億元人民幣，均超越市場預期。綜合全年表現，淨收入增長29.3%至7458億元人民幣，Non-GAAP盈利升57%至168億元人民幣。

京東業績詳情可看﹕【下一頁】

業績報告全文

惠理 （00806） 去年多賺1.7倍至13.8億元，每股盈利74.4仙，派末期息每股26仙及特別息8仙，股息總額34仙，按年升54.5%。

惠理業績詳情可看﹕【下一頁】

業績報告全文

港鐵 （00066） 去年轉盈為虧，全年帳面蝕48.09億元，與早前盈警資料大致相同。港鐵宣布派發末期息0.98元，全年派息1.23元，與2019年相同。

港鐵業績詳情可看﹕【下一頁】

業績報告全文

中國聯通 （00762） 收市後公佈業績，去年增長4.6%至3038.4億元人民幣，EBITDA錄得941億元，純利升一成至124.9億元人民幣。聯通建議派發末期息每股0.164元人民幣，按年增加11%。

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中銀航空租賃 （02588） 公佈業績，去年淨利潤按年跌27.4%至5.1億元（美元‧下同），每股盈利0.73元，董事會建議派發末期息0.1173元，較2019年末期息0.2153元減少46%，全年派息為0.2571元，按年減27%。

中銀航空租賃業績詳情可看﹕【下一頁】

業績報告全文

光大環境 （00257） 公佈業績，去年純利按年升15.6%至60.16億元，收入按年增加14%至429.3億元。派末期股息每股16仙，較前一年增加23%，總計全年派息每股30仙，按年增加15.4%。

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時代鄰里 （09928） 公佈業績，去年盈利按年增1.4倍至2.3億元人民幣，核心淨利潤按年增93.7%，末期息7.1分，按年增1.2倍。

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業績全文公告

佐丹奴 （00709） 公佈業績，去年全年淨虧損減少至1.12億元，其中包括上半年為使用權資產與物業、機器及設備計提非現金淨減值撥備7,000萬元。佐丹奴每股末期息增加57%至6.9仙，全年累計股息10仙，按年少31.5%。

佐丹奴業績詳情可看﹕【下一頁】

業績全文公告

太古地產 （01972） 公佈業績，去年全年基本盈利為127億元，按年少47%，經常性基本盈利則跌7%至70.9億元。雖然太古地產未有因應年內出售資產而派特別息，但第二期中期股息照增加3%至0.61元，全年派息則為0.91元。

太古地產業績詳情可看﹕【下一頁】

業績公告全文

太古 （00019） 公佈業績，去年全年基本虧損39.7億元，較2019年盈利178億元大跌。太古仍派第二次中期息1元，全年派息1.7元，按年少43%。太古去年列帳虧損達110億元，經常性基本虧損6.1億元，但撇除投資物業公平值變動的營業溢利仍有71億元，按年少29%。

太古業績詳情可看﹕【下一頁】

業績公告全文

融創服務 （01516） 公布業績，去年公司擁有人應佔利潤約為6億元人民幣，按年增長約122.6%；剔除一次性上市開支的影響後，公司擁有人應佔利潤約為6.2億元人民幣，按年增長約129.8%，派末期息5.8分人民幣。

融創服務業績詳情可看﹕【下一頁】

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萬國數據 （09698） 公布業績，去年淨虧損擴大51%至6.7億元人民幣，經調整EBITDA按年增長47%至26.8億元人民幣，每股虧損0.59元人民幣。

萬國數據業績詳情可看﹕【下一頁】

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【周三】

國泰 （00293） 中午公布業績，去年虧損216億元，為歷來最大虧損，較2019年盈利16.9億元大幅惡化。總收入469億元，按年減56%，當中客運服務收入跌84%至119.5億元，而貨運服務收入升17%至279億元。

國泰業績詳情可看﹕【下一頁】

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【周二】

越秀交通基建 （01052） 收市後發表業績，去年盈利按年跌85.9%至1.6億元人民幣，派末期息股0.07港元，按年跌66.7%，全年派息率為60.9%。

越秀交通基建詳情可看﹕【下一頁】

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中國電信 （00728） 收市後發表業績，去年營業收入3936億元人民幣，按年增長4.7%，EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）增長1.4%至1189億元人民幣，純利則增長1.6%至209億元人民幣。擬發末期股息，每股0.125港元。

中國電信擬上交所主板上市，詳情可見﹕【下一頁】

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九龍倉 （00004） 中午宣佈，基礎淨盈利增加14%至30.92億元，第二次中期息0.2元，全年股息0.4元，增加23%。

按盈利劃分，業務營運（佔基礎淨盈利72%）減少5.32億元，惟投資及其他（佔基礎淨盈利28%）則增加9.14億元，加上投資物業重估在下半年回復增長，帶動去年盈利增加14%至38.64億元。

九倉業績詳情可看﹕【下一頁】

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【周一】

華人置業 （00127） 中午公佈，去年盈利按年跌21%至6.22億元，擬派末期息1港仙，維持不變，全年派息2港仙。華置去年收入按年增1.3倍至30.4億元。

華置業績詳情可看﹕【下一頁】

業績公告全文

海豐國際 （01308） 中午公佈，去年多賺59.8%至3.5億美元，每股盈利8.29美仙，派末期息每股60港仙，較上年同期27港仙，大增1.2倍。

海豐國際業績詳情可看﹕【下一頁】

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中國鐵塔 （00788） 中午公佈，去年盈利增長23%至64.3億元人民幣，息稅折舊及攤銷前利潤EBITDA就增長5%至595.3億元人民幣。公司擬派稅前末期息每股0.02235元，較2019年度的0.01455元增加54%。

中國鐵塔業績詳情可看﹕【下一頁】

中國鐵塔料今年資本開支降19%至300億人幣﹕【下一頁】

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編輯﹕賴奕羚