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【業績】一文看清本周業績公佈 華置去年盈利跌21%（不斷更新）

股市 16:50 2021/03/08

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一文看清企業數據

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略。以下為本周公佈的公司業績總覽﹕

【周一】

華人置業 （00127） 中午公佈，去年盈利按年跌21%至6.22億元，擬派末期息1港仙，維持不變，全年派息2港仙。華置去年收入按年增1.3倍至30.4億元。

華置業績詳情可看﹕【下一頁】

業績公告全文

海豐國際 （01308） 中午公佈，去年多賺59.8%至3.5億美元，每股盈利8.29美仙，派末期息每股60港仙，較上年同期27港仙，大增1.2倍。

海豐國際業績詳情可看﹕【下一頁】

業績公告全文

中國鐵塔 （00788） 中午公佈，去年盈利增長23%至64.3億元人民幣，息稅折舊及攤銷前利潤EBITDA就增長5%至595.3億元人民幣。公司擬派稅前末期息每股0.02235元，較2019年度的0.01455元增加54%。

中國鐵塔業績詳情可看﹕【下一頁】

中國鐵塔料今年資本開支降19%至300億人幣﹕【下一頁】

業績報告全文

本周重大公司業績公佈時間表﹕

日期 公佈業績公司
周二（9日） 九倉 （00004）
  中電信 （00728）
周三（10日） 國泰 （00293）
周四（11日） 港鐵 （00066）
  京東集團 （09618）
  惠理集團 （00806）
  萬國數據 （09698）
  中國聯通 （00762）
  太古A （00019） 、太古地產 （01972）
周五（11日） 華潤水泥 （01313）
  新城悅服務 （01755）
  友邦保險 （01299）

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編輯﹕賴奕羚

港股 中國鐵塔（00788） 海豐國際（01308） 華置 華人置業（00127）

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