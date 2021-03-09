【業績】一文看清本周業績公佈 中電信去年純利增長1.6%（不斷更新）

▲ 一文看清企業數據

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略。以下為本周公佈的公司業績總覽﹕

【周二】

中國電信 （00728） 收市後發表業績，去年營業收入3936億元人民幣，按年增長4.7%，EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）增長1.4%至1189億元人民幣，純利則增長1.6%至209億元人民幣。擬發末期股息，每股0.125港元。

中國電信擬上交所主板上市，詳情可見﹕【下一頁】

業績報告全文

九龍倉 （00004） 中午宣佈，基礎淨盈利增加14%至30.92億元，第二次中期息0.2元，全年股息0.4元，增加23%。

按盈利劃分，業務營運（佔基礎淨盈利72%）減少5.32億元，惟投資及其他（佔基礎淨盈利28%）則增加9.14億元，加上投資物業重估在下半年回復增長，帶動去年盈利增加14%至38.64億元。

九倉業績詳情可看﹕【下一頁】

業績報告全文

【周一】

華人置業 （00127） 中午公佈，去年盈利按年跌21%至6.22億元，擬派末期息1港仙，維持不變，全年派息2港仙。華置去年收入按年增1.3倍至30.4億元。

華置業績詳情可看﹕【下一頁】

業績公告全文

海豐國際 （01308） 中午公佈，去年多賺59.8%至3.5億美元，每股盈利8.29美仙，派末期息每股60港仙，較上年同期27港仙，大增1.2倍。

海豐國際業績詳情可看﹕【下一頁】

業績公告全文

中國鐵塔 （00788） 中午公佈，去年盈利增長23%至64.3億元人民幣，息稅折舊及攤銷前利潤EBITDA就增長5%至595.3億元人民幣。公司擬派稅前末期息每股0.02235元，較2019年度的0.01455元增加54%。

中國鐵塔業績詳情可看﹕【下一頁】

中國鐵塔料今年資本開支降19%至300億人幣﹕【下一頁】

業績報告全文

本周重大公司業績公佈時間表﹕

日期 發佈業績的重大公司 周三（10日） 國泰 （00293） 周四（11日） 港鐵 （00066） 京東集團 （09618） 惠理集團 （00806） 萬國數據 （09698） 中國聯通 （00762） 太古A （00019） 、太古地產 （01972） 周五（11日） 華潤水泥 （01313） 新城悅服務 （01755） 友邦保險 （01299）

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編輯﹕賴奕羚