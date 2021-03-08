【陽光旅途@iM網欄】度假天堂開恩茲 上山下海又飛天（上）

在眾多澳洲城市之中，我又特別喜愛開恩茲的閒適！近年由於已經沒有直航機前往，而且很多人可能覺得陽光海灘的目的地選擇不少，不必一定要去開恩茲。大家不妨看完本文再決定也不遲，我還是覺得開恩茲有很多獨特的吸引力！可以上山、下海、甚至飛上天空去玩！

開恩茲位於澳洲東北海岸的一個小鎮，屬昆士蘭省。由於開恩茲好玩的地方也不少，正如標題，可以上山下海及飛天，今期先介紹一下開恩茲可以下海及飛天的景點-大堡礁。相信大部分來這裡的人可能都是衝着這個景點而來的。大堡礁由300個珊瑚礁、600個島嶼及300個珊瑚礁島組成，全長2300公里。在開恩茲港碼頭有多間船公司提供不同的旅程可供選擇，但建議大家可以先行在網上或旅行社訂好船票比較方便，而且很多都包酒店接送，比較方便。通常從開恩茲港出發，約兩小時多的船程，就可以到達船公司設在外堡礁上的浮台。開航後有工作人員會為大家講解一下注意事項及到浮台後的安排。出海有時候都會浪比較大，如果有暈船習慣的亦可預先吃藥。

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到達浮台後，大家可以按自己喜好去嘗試浮潛，在清澈的海水中欣賞七彩繽紛的魚在珊瑚上追逐嬉戲。如果浮潛不能滿足你，可以進一步背上氧氣樽跟教練深潛，如果運氣不太差的話，應該都可能看到很大的蘇眉和海龜！但如果不想下水，也不可惜，因為也可以在水中觀察室或乘坐玻璃底船觀賞海底景色。帶小孩的家長也不用擔心，船公司非常細心的安排了一個兒童游泳區。午餐是簡單的自助餐，但沙律、海鮮和熱食等。另外你一定不可錯過乘坐直升機，從高空欣賞大堡礁，十分鐘的旅程將會令你畢生難忘！碧綠的海水襯托着不同形狀的珊瑚礁，交織成一張美麗的圖畫。記得要早一點預訂啊！

回程返到開恩茲後，休息一會，晚上可以去Night Market 逛街及吃東西，熱鬧非常！又或者可以去賭場碰碰運氣。第二天可以到Night Market的對面海邊，有一個鋪了沙的公眾泳池，可供有人曬太陽及游泳！坐在附近的咖啡廳喝杯咖啡亦是一種不可多得的閒！當然恩茲還有數不盡的活動，留待你來發現吧！下期還會介紹開恩茲上山的景點，記得留意呀！

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作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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