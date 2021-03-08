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【小米股價】小米被美方列入黑名單　傳部分原因為雷軍獲中國政府表揚　

股市 16:04 2021/03/08

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【小米股價】華爾衝日報：小米被美方列入黑名單　部分原因是雷軍獲中國政府表揚　

《華爾街日報》引述美國國防部一份法律文件報道，美國官員將小米 （01810） 列入與中國軍方有關聯的公司黑名單，部分原因是小米創辦人雷軍曾因他所做的貢獻而受到中國政府部門的表彰。

雷軍在2019年獲工業和資訊化部等中國部門聯合授予「優秀中國特色社會主義事業建設者」稱號。當年獲得這個稱號的有100位中國企業家。小米集團在公司網站的雷軍簡歷頁面上以及小米年報中都宣揚了這個獎項。

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小米遭標普道瓊斯、富時羅素剔出國際指數【下一頁】

美國國防部法律文件顯示，這個獎項再加上小米在5G和人工智能等先進技術領域雄心勃勃的投資計劃，足以讓美國國防部在今年1月份將小米列入支持中國軍方的公司名單。被列入黑名單意味著美國者不得投資小米。

小米發言人暫未對該文件發表評論。該公司此前已否認與中國軍方有任何關聯，並表示其產品和服務僅用於民用和商業用途。小米集團的智能手機銷量排名全球第三。

小米去年在香港市場累計上漲兩倍多，但自1月14日收市以來已下跌25%。

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編輯：吳敏芳

港股 小米集團－W（01810） 美國 中國 人工智能 5G 小米 美國國防部
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