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【名家觀點】瑞銀劉鳴鏑：目前股市大調整只是慢牛中間的回調　債息升源於環球經濟佳

股市 15:52 2021/03/08

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瑞銀劉鳴鏑相信，現階段不是技術熊市，只是慢牛中間的回調。

中港股市出現大調整，瑞銀中國策略主管劉鳴鏑認為，每年股市都會有1至2個大調整的窗口期，市場對不同行業配置均有變化，目前大市正處於大調整中，但相信「現階段不是技術熊市，只是慢牛中間的回調」。

劉鳴鏑指，美國債息上升，主要由於環球經濟璔長情況好於預期，同時內地在市場贖回流動性，全年經濟增長6%以上的目標，也給予市場對前景更審慎的心態，造成市場調整，但只要經濟狀況維持良性，當「寒冬過去，春天在望，盈利增長更廣泛顯現」，大市會再次反彈，故目前的調整反而是買入的機會。

任澤平稱未來最好的投資機會在中國【下一頁】

她續稱，目前通脹預期依然平穩，企業最核心是盈利，當3月中至4月業績陸續公布後，市場對盈利前景會更清晰，看好成長性的周期股。

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編輯：陳韻妍

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