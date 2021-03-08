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【異動股】本地電訊股急升 　和記電訊午後升近一成

當炒股 15:52 2021/03/08

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和記電訊（00215）今日午後急升9%。

本地電訊股股價急升，和記電訊 （00215） 午後急升9%，將近收市時段，和記電訊升9.2%，現報1.54元；數碼通電訊 （00315） 升1.9%，報4.92元；香港電訊 （06823） 升1.3%，報11.04元。

和記電訊香港去年少賺16%，詳情可見﹕【下一頁】

部分股份個別發展，香港寬頻 （01310） 跌2.7%，現報10.88元；電訊盈科 （00008） 微跌0.67%，現報4.4元。

中資電訊股則午後向下，中移動 （00941） 午後復跌1.4%，報56.05元，成交57.89億；中電信 （00728） 跌1.1%，報2.66元，成交13.45億；中聯通 （00762） 微跌0.39%，報5.09元，成交8.67億。

另外，中國鐵塔 （00788） 今日中午公佈業績，去年純利按年逾2成，股價現報1.25元，升1.6%，成交達26.7億。

傳統股強勢回歸，留意更多傳統股消息

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編輯﹕賴奕羚

港股 電訊盈科（00008） 香港寬頻（01310） 香港電訊－SS（06823） 數碼通（00315） 和記電訊香港（00215） 電訊

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