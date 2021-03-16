【法律迷思】香港信託與內地信託的差別

不少高淨值人士，為了更有效管理財富，會選擇成立信託。在不少歐美國家和香港而言，信託是一種遺產規劃和財富傳承的工具。雖然內地亦有制度規管信託的成立和運作，但卻跟香港的信託有着巨大差別，因為西方和內地的法制存在差異，而且信託的功能定位和發展歷史也不同。

兩地信託的發展歷史

2001年於內地實行的《中國信託法》負責規管信託的成立和運作，至今只有20年歷史，還屬起步階段；香港則是承襲英國《信託法》，不僅擁有過百年歷史，而且還有着與信託相關的法律體系。因此，香港的信託行業早已形成一套完整的法律體系和成熟的模式，可作為支援各行業的強力夥伴。

最初，內地信託機制引入的目的，是為了解決在改革開放初期國家經濟建設對資金和技術的急切需求，因此以「營業信託」為主，「民事信託」和「慈善信託」為副。營業信託本質上是投資理財產品，而民事信託本質上是財產管理，但在缺乏健全的法律框架保護下容易引起紛爭，一旦出現問題便難於短時間內以低成本透過法律途徑解決。

香港信託設立的目的則是為了更好地執行財富隔離與傳承，以「私人信託」為主。私人信託是委託人為利益而設立，不但可以防止資產被吞噬，也能為後代打理未來，完成財富傳承，達到基業長青的願景。

內地信託資產不具有「雙重所有權」，因此如果要實行財富隔離，委託人往往需要付出更多成本和建立複雜的信託架構，才能達成這目標。香港信託早已擁有清晰完善的信託法律條款，明確保障信託資產的安全，同時嚴格分離財產的所有權和使用權。信託公司收取的資產會分開保存及記帳，確保在任何時間均不會成為公司資產的一部分，而資產的法定「所有權」和「受益權」分別歸於受託人及受益人，能有效控制受益人的揮霍行為，同時亦不易讓財富受惡意索償人及離婚影響。

香港信託受到《個人資料（私隱）條例》保護，契約內容及條款都要嚴格保密，而且信託公司十分重視客戶隱私，絕不對外公開資料；相反，內地要求為信託進行登記並將信託財產公示，令信託隱私蕩然無存，因此未能完全起到隱私保護的作用。

如讀者有更多財富傳承的問題，或有意成為「認可信託策劃師」（Certified Trust Planner）及從事有關家族信託工作，可聯絡「財富承傳策劃協會」（http://www.trust-wealth.org）。歡迎各位到筆者Facebook的專頁「蘇文傑律師Prof. Albert So」留言或參考YouTube「法律迷思」頻道。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

欄名 : 法律迷思