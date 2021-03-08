【大行報告】未懼生物科技熱退潮 瑞銀上調3隻生科股目標價　潛在升幅最高達88％

瑞銀發表報告，指內地領先的生物科技公司研發能力獲國際認可，開始打入國際市場，百濟神州（美：BGNE）、信達生物（01801）、君實生物（01877）及諾誠健華（09969）均值得看好。

報告指，隨著信達生物展開與禮來合作，百濟神州及君實生物也分別與Novartis及Coherus合作，合作總額分別達22億美元及11億美元。該行相信海外合作可為研發、注冊及市場策略等帶來支持，同時可助將本地PD-1產品帶往海外市場。

瑞銀對3隻本港上市生科股評級及目標價：

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該行指4生物科技公司產品綫開發進展理想，相信監管層面將有更多正面消息及數據，予百濟神州美股、信達生物及君實生物「買入」評級，但諾誠健華評級則由「買入」降至「中性」，並同時調升她們的目標價，當中信達生物目標價潛在升幅更達88%。

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記者：李兆明