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【BNO移民英國】印花稅假期新安排 細節一文看懂

環球社會熱點 18:03 2021/03/08

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英國放寬國民（海外）護照（BNO）持有人移民資格，移民英國成為熱話。英國新一份財政預算案，財相辛偉誠（Rishi Sunak）宣布延長「印花稅假期」，勢引發英國樓市波動，有意投資英國樓的港人尤其值得關注，本報特別整合關鍵細節，以供參考。

【BNO移民】點樣買到英國平樓？認住一個數字【下一頁】

【BNO移民英國】複製樓市套戥絕技 英地產界：港人洽商顯著增多【下一頁】

  • 「印花稅假期」延長是什麼一回事？

英國因疫情冰封樓市，去年推出印花稅寬免，50萬英鎊以下自住用途的住宅物業豁免印花稅，措施原定3月底結束，最新延至6月底，之後分階段完結。稅率詳情請參閱圖片。

另外，4月1日起，英國政府會對外國買家徵收2%的額外印花稅。

    點擊圖片放大
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  • 優惠延長，意味可趕尾班車？

恐怕未必，辛偉誠推出今次措施原因之一，是回應坊間有意見指出，有大量買樓手續積壓，不少人未能趕及在舊有的3月底限期前完成交易。地產界人士指，目前有大量個案等候處理，加上英國的物業交投體系古老繁複，6月的新限期不如想像般遙遠。

【BNO移民英國】移民英國住邊？ 最健康城市揭曉（附排名）【下一頁】

【BNO移民英國】中資購入多所英國私校 包括戴安娜王妃母校（附名單）【下一頁】

責任編輯：林建忠

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