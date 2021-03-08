【網民熱話】上班帶飯一年省過萬？　網民：時間成本太高花不起

香港地，樓價貴，物價貴，什麼都貴。上班掙錢那麼辛苦，入不敷支是常事。如何省錢就是一大學問。在公司省錢的最簡單的辦法就是，中午帶飯不出去吃。近日有網民於網上討論區發文，指帶飯上班，一年能省過萬元。

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樓主說自己公司在商業區附近，中午在茶餐廳吃飯就算是碟頭飯也至少要60元起。假設每個月上班20天，一個月的午餐開支就近1,200元，一年相當於1.4萬左右。他稱若能省下這筆飯錢，足夠一家四口去台灣4天遊了，不能少看省下來的金錢。

他又指，若每個月在省下來的錢中拿出1000元去投資，以每年回報率為5%，5年後就會有7萬，10年之後就變成16萬。做到真正的「小富由儉」。

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雖然樓主有他自己的道理，但網民各有看法。有人認為隔夜菜對身體不好，天天吃同一樣的菜色實在厭倦，這樣的生活毫無意義。帶飯上班猶如夏天35度不開空調，為了少少錢就辛苦自己！網民覺得出外午餐是有道理的，比如能「同同事吹吓水, 減壓」、「打好關係, 方便份工」、「收風, 費事死咗都唔知咩事」，更稱午餐費用應該當是工作的一部分。

有網民指，減去買菜成本，可能每月省不到幾百元；時間成本也高，吃完飯還要洗碗，早上起來做飯等，不值得樓主這樣做。不過也有人指省錢各有各方法，樓主的想法也是積少成多，沒有對錯之分。

網民留言：

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責任編輯：張瑋婷