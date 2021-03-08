【北水基金】5港股通養老金基金完成募集 趁港股跌市等執平貨

▲ 首批5隻港股通養老金產品巳完成募集，近期巳投資入市低吸港股。

今年1月底破天荒獲批的5隻港股通養老金基金，被投資者視為北水大水喉，憧憬為南下細水長流的彈藥，內地媒體指，首批5產品最近已完成募集，以及開始投資運作，個別更趁港股大跌市而趁低執平貨，包括富國、泰康、南方及工銀瑞信。內媒指，「嘉實滬港深優選港股股票型養老金」已於2月23日成立，近期已入市投資，市料首批過關的嶄新產品，可為港股帶來長期的活水。

北水基金吸資勁，花旗料北水續湧港【下一頁】

目前內地市面共有190隻公募年金股票型養老金，截至3月初的統計，純股票跑贏混合資產類，前者過去一年升38%，後者升幅卻不足一成。專家預計，內地年金基金透過旗下養老金產品首次正式涉足港股，藉低估值更能分享紅利，有助老百姓的養命錢提供穩定回報。

不過，內媒並未披露上述首批5隻基金的吸資規模，但早前有分析引述中銀國際的專家料，養老金是長流的活水，長遠或吸引約6000億元人民幣南下買港股。可是，眼下市況風高浪急，面對動盪市，本周僅約40隻公募基金開售，跟春節前的火爆情況相比，銷情急降溫。

分析相信新基金暫滯銷，因本周外圍變數多，易令中港大市又再勁玩過山車，例如全球聚焦本周三（3月10日）美國財政部拍賣380億美元的10年期國債，以及240億美元的30年長債，聯儲局會否提早作「扭曲操作」，以壓抑債息急升。周五（12日）歐洲央行又議息，外電亦指歐盟或出手大舉買債。

早前北水基金銷情略為降溫【下一頁】

而據Wind最新統計，截至上周二（3月2日），今年已成立的256隻公募基金，累計規模突破8000億元，實數為8283.03億元，去年全年總募集金額為3.16萬億元。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黄栢寧今早（3月8日）回應本報查詢指，料聯儲局主席鮑威爾於下周四(17日)議息，暫不會採扭曲操作，只是對經濟前景較樂觀，而通脹預期升溫，剌激美債孳息率上升，料儲局今年10月開始收水縮減買債規模，美國最快或於2022年12月加息。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪