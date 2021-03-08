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【異動股】獲大摩上調評級至增持 和電香港今大升近1成

股樓投資 15:56 2021/03/08

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和記電訊（00215）現升9.2%，報1.54元，成交3736萬元，該股暫時連升三日。早前大摩發表研究報告指，本港即將迎來5G升級周期，並重申香港為亞洲最佳的5G市場，因此該行將和記電訊香港評級由「持平」上調至「增持」，目標價由1.3元升至1.7元。

【國泰航空293】傳國泰重奪15條港龍航線 股價仍急挫近5%  詳情請看[下一頁]

大摩指，去年下半年電訊運營商的業績報告展現了一個令人鼓舞的5G趨勢，考慮到即將到來的5G升級周期和穩定的競爭環境，重申香港是亞洲最佳的5G市場，首選香港電訊（06823），並調升和記電訊香港目標價至1.7元，及上調數碼通電訊（00315）的目標價至5.5元。

【Bitcoin】美圖斥4000萬美元 投資比特幣及以太幣 看好具足夠升值空間  詳情請看[下一頁]

該行指，在去年下半年，香港運營商報告顯示5G每用戶平均收入增20%至30%，預計在未來3年僅5G業務就能驅動運營商移動服務收入成長3至4%。若包含漫遊收入復甦，或會增長5%，預計和記電訊香港、香港電訊等公司派發股息會令人驚喜。

大摩對本港電訊商評級一覽：

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撰文 : 趙家盈

大行報告 港股 電訊 5G 增持 異動股 香港 目標價

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