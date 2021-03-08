【疫市免租】房協向商戶及停車場營商推租金寛免上限75% 為期半年

香港房屋協會於周一(8日)宣布，將會再次向轄下約480個合資格商戶及停車場營運商提供上限為75%的租金寛減，為期6個月，由今年4月1日至9月30日，預計措施將減少約1.33億港元租金收入。

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房協稱，若有合資格商戶因政府的防疫措施而被指令於上述期間停業，可申請在停業期間全額租金減免，同時另有580個商用車輛月租戶亦可申請減免75%租金。

其行政總裁陳欽勉指，由於經濟還未走出衰退，故再度推出此寛減措施，支持轄下商戶繼續營運，冀經濟情況及營商環境在下半年可逐漸改善；並自2019年10月起，房協推出紓困措施，至今租金收入已減少3.76億港元。

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責任編輯：潘曉豐