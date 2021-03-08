  • 21°C
香港時間 : 2021308日 (一) 17:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

再增1宗! 日本醫護接種疫苗後嚴重敏感累計3宗

環球政經 16:50 2021/03/08

分享：

日本當局宣布，再多一名女子接種輝瑞疫苗後出現嚴重過敏反應，並在接受治療後情況逐漸轉好，到目前為止，全國累計至3人於接種後出現不良反應。

【疫情副作用】日本民眾建噪音地圖  噪音滋擾無分國界：【下一頁

各國研推出「疫苗護照」冀逐步恢復跨境出走：【下一頁

據悉，該名從事醫療工作的30多歲女子於當地時間周日(7日)接種疫苗後約5分鐘，突然出現咳嗽、呼吸困難、喉嚨不適等症狀，目前仍留院觀察。她過去曾因食物和動物等出現過敏情況，而相關報告指今次過敏反應和接種疫苗有關。

截止上周五(5日)下午5時，日本全國已有逾4.6萬名醫療從業人員接種；由周一(8日)起，在自衞隊工作醫生、護士亦開始注射疫苗，涉及1.4萬人，並率先在東京世田谷區的自衞隊中央醫院展開接種工作。另有約3,600萬長者成為下一批優先接種對象，由4月12日起展開，並預料約99萬劑疫苗周一已運抵東京。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

輝瑞 東京 疫情

上一篇文章

【落糖落鹽@iM網欄】週末「關西」小出走 近江牛壽喜燒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位