再增1宗! 日本醫護接種疫苗後嚴重敏感累計3宗

日本當局宣布，再多一名女子接種輝瑞疫苗後出現嚴重過敏反應，並在接受治療後情況逐漸轉好，到目前為止，全國累計至3人於接種後出現不良反應。

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據悉，該名從事醫療工作的30多歲女子於當地時間周日(7日)接種疫苗後約5分鐘，突然出現咳嗽、呼吸困難、喉嚨不適等症狀，目前仍留院觀察。她過去曾因食物和動物等出現過敏情況，而相關報告指今次過敏反應和接種疫苗有關。

截止上周五(5日)下午5時，日本全國已有逾4.6萬名醫療從業人員接種；由周一(8日)起，在自衞隊工作醫生、護士亦開始注射疫苗，涉及1.4萬人，並率先在東京世田谷區的自衞隊中央醫院展開接種工作。另有約3,600萬長者成為下一批優先接種對象，由4月12日起展開，並預料約99萬劑疫苗周一已運抵東京。

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責任編輯：潘曉豐