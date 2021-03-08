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【獨角獸】WeLab獲安聯集團領投6億元　龍沛智：對上市持開放態度、包括考慮SPAC

Hot Talk 15:19 2021/03/08

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WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智表示，目前對上市持開放態度並正研究不同方案。

金融科技集團WeLab（匯立金融控股）在新一輪融資引入安聯集團，獲其領投7,500萬美元（折合約6億港元）。WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智表示，今次融資仍未結束，預期數月內完成，他未有就最終融資規模作出預測，但透露個別現有股東都有參與。他又指，目前對上市仍持開放態度，正研究包括SPAC在內的不同上市方案。

WeLab正進行C1輪融資，引入安聯集團旗下的數碼投資部門Allianz X，雙方同時達成戰略合作關係，計劃共同研發全新的財富管理科技方案。

WeLab去年增1,000萬客　新資金用作拓展虛擬銀行業務

龍沛智受訪時指，疫情改變所有人的生活習慣，而且WeLab經營的全網上業務都可以受惠，遂把握機會進行新一輪融資。他稱，新資金將用於擴充團隊、拓展WeLab虛擬銀行業務，以及發掘東南亞的金融科技發展機會。

WeLab目前在中國、香港及印尼，吸納近5,000萬名用戶及超過600間企業客戶。單計2020年，三個市場的新增用戶約1,000萬，增速是近年最多；而WeLend的貸款量亦創歷史新高。

對上市持開放態度、不設時間表　留意市場對SPAC關注大增

緊接今次與安聯集團達成戰略合作，雙方將逐步開展合作項目，包括透過虛擬銀行推出智能理財顧問服務，以及在亞洲新興市場探索創新投資和保險產品服務。

WeLab 2018年曾向聯交所提交上市申請，最終上市計劃擱置。至於現時是否仍有計劃上市，龍沛智回應時指，對上市一事持開放態度而且未有訂立任何時間表，又留意到近月市場對SPAC的關注大增，「研究不同方案」，又補充上市主要視乎當時市況，目前「小心睇緊」。

WeLab旗下的虛銀匯立銀行（WeLab Bank）去年7月開業。新業務開始初期不斷「燒錢」，龍沛智指參考系內其他業務，首3、4年通常都是投資期，他又指仍有信心業務可以按照原定目標，在3年至5年內回本。

配合業務增長，集團今年將加快招聘步伐。龍沛智預期，今年會加設約100個職位。

WeLab上一次C輪融資是2019年12月，融資規模1.56億美元（折合約12.2億港元），獲阿里巴巴創業者基金和建銀國際等股東參與。

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記者：趙穎妍

疫情 基金 Fintech 虛擬銀行 WeLab 金融 銀行 保險產品 香港 中國
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