沙特石油重要設施遇襲　布蘭特期油曾升至71美元水平

本周日（7日）沙特阿拉伯一處重要的石油設施遭遇無人機和導彈襲擊，威脅全球石油供應鏈。消息一經傳出後油價急升，布蘭特期油最高見每桶71.34美元，是自疫情爆發以來首次突破70美元，紐約期油亦一度升至每桶68美元。

沙特阿拉伯能源部周日證實， 位於沙特東部的Ras Tanura港口被一架無人機襲擊，這是全球最大的石油出口港之一；同時亦有導彈碎片落在全球最大石油公司 沙特阿美 的住宅區附近。不過政府強調，襲擊並未造成任何傷害或生命、財產損失，這意味著當著當地石油供應似乎不受到影響。

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當地政府發言人譴責稱:「這種行為不僅針對沙特阿拉伯，同時威脅全球能源供應以及經濟的安全與穩定。它破壞了石油出口安全、世界自由貿易以及海上交通，同時還有可能導致石油洩漏，危害沿海地區環境。」沙特國防部則表示，當局將採取必要措施，確保石油貿易穩定。

根據外媒報道，該次襲擊來自伊朗支持的也門胡塞叛軍，他們曾向沙特發射了14架無人機及8枚彈道導彈，目的是破壞沙特的石油和軍事設施。

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編輯：李勝男