  • 20°C
香港時間 : 2021308日 (一) 18:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

沙特石油重要設施遇襲　布蘭特期油曾升至71美元水平

環球政經 17:55 2021/03/08

分享：

本周日（7日）沙特阿拉伯一處重要的石油設施遭遇無人機和導彈襲擊，威脅全球石油供應鏈。消息一經傳出後油價急升，布蘭特期油最高見每桶71.34美元，是自疫情爆發以來首次突破70美元，紐約期油亦一度升至每桶68美元。

沙特阿拉伯能源部周日證實，位於沙特東部的Ras Tanura港口被一架無人機襲擊，這是全球最大的石油出口港之一；同時亦有導彈碎片落在全球最大石油公司沙特阿美的住宅區附近。不過政府強調，襲擊並未造成任何傷害或生命、財產損失，這意味著當著當地石油供應似乎不受到影響。

【三桶油】石油設施遇襲 油股逆市衝高【下一頁

當地政府發言人譴責稱:「這種行為不僅針對沙特阿拉伯，同時威脅全球能源供應以及經濟的安全與穩定。它破壞了石油出口安全、世界自由貿易以及海上交通，同時還有可能導致石油洩漏，危害沿海地區環境。」沙特國防部則表示，當局將採取必要措施，確保石油貿易穩定。

根據外媒報道，該次襲擊來自伊朗支持的也門胡塞叛軍，他們曾向沙特發射了14架無人機及8枚彈道導彈，目的是破壞沙特的石油和軍事設施。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

布蘭特期油 紐約期油 能源供應 國防 軍事 沙特阿拉伯 石油

上一篇文章

【大行點睇】「王國紀元」帶動去年下半年收入大增 IGG獲花旗升目標價近3成

下一篇文章

【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶