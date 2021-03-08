泰國擬復辦潑水節 4月起有限度開放至外地旅客

隨全球疫情有所緩和，各地經濟活動亦逐步恢復，泰國國家旅遊局長育塔薩表示，當局計劃今年恢復舉辦「潑水節」的慶祝活動，惟當中細節仍在商討中。

他指，政府已制訂復蘇旅遊業的具體目標，包括國內遊客數量年內可達到1.6億人次，雖然目前仍未有大量外國旅客到泰國，但國內旅遊市場可藉潑水節活動得以恢復。

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據悉，當地疫情目前受控，各個旅遊景點如大皇宮等已相繼重開，同時開放「高爾夫隔離」計劃，容許疫情低風險的國家及地區的旅客訪泰，並在當局批准的高爾夫度假村隔離度假。

為了讓旅遊業盡快恢復，泰國當局計劃於4月向外國旅客開放部分旅遊區，包括清邁、布吉、喀比及春武里等地，料旅客到埗後需於當地酒店隔離14天，並確認未有染疫，便可於泰國全國外出旅遊。

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責任編輯：潘曉豐