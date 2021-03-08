  • 21°C
香港時間 : 2021308日 (一) 17:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【比特幣Bitcoin】高盛證實重啟加密貨幣業務　指來自機構需求激增

股樓投資 17:10 2021/03/08

分享：

近期比特幣走勢震蕩，本周再次衝上5萬美元大關，外界對比特幣看法眾說紛紜。本周日（7日）比特幣價格再上50,000美元大關，投行高盛證實，該公司近期重啟了旗下加密貨幣交易平台，不過初期範圍會非常窄，主要是交易芝商所（CME Group）期貨等。

該公司同時指，見到機構對於加密貨幣的需求正在激增。高盛去年上任的數碼資產主管Matt McDermott於podcast節目中稱，該公司近期進行的一項調查顯示，參與調查的300名客戶中，目前有四成已經部署了加密貨幣投資。他認為，從不同行業，到私人銀行客戶，都展現了「巨大的」機構需求，現時情況顯然不同於2017年的比特幣泡沫時期。

【Bitcoin】美圖斥4000萬美元 投資比特幣及以太幣 看好具足夠升值空間【下一頁

該調查還顯示，有76％的受訪者認為，到2021年，比特幣價格將處於40,000美元至100,000美元之間；同時有22％的受訪者表示，預期比特幣能在今年之內升至逾100,000美元。

截至本周一，CoinDesk數據顯示，比特幣最新報49,785美元，年內升幅仍高達逾七成。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

相關文章

【Bitcoin】超級大好友唱好比特幣　料將成為全球儲備貨幣　長期上看100萬美元？
2021/02/19
【Bitcoin】超級大好友唱好比特幣　料將成為全球儲備貨幣　長期上看100萬美元？
【Bitcoin】Bitcoin市值首突破萬億美元 專家: 調整將至但及後資金將湧入
2021/02/20
【Bitcoin】Bitcoin市值首突破萬億美元 專家: 調整將至但及後資金將湧入
【Bitcoin】Tesla買比特幣狂賺10億美元 　超過去年造車利潤
2021/02/22
【Bitcoin】Tesla買比特幣狂賺10億美元 　超過去年造車利潤
【Bitcoin】馬斯克嫌升幅太多 Bitcoin跌穿5萬美元大關
2021/02/23
【Bitcoin】馬斯克嫌升幅太多 Bitcoin跌穿5萬美元大關
【比特幣狂熱】蓋茨警告無多餘錢勿投資 Cathie Wood料可取代債券成儲備貨幣
2021/02/26
【比特幣狂熱】蓋茨警告無多餘錢勿投資 Cathie Wood料可取代債券成儲備貨幣
期貨 比特幣

上一篇文章

【疫市免租】房協向商戶及停車場營商推租金寛免上限75% 為期半年

下一篇文章

【大行點睇】產品價量齊升成本又跌　花旗唱好後呢隻股果然逆市上升？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位