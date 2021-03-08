【比特幣Bitcoin】高盛證實重啟加密貨幣業務　指來自機構需求激增

近期比特幣走勢震蕩，本周再次衝上5萬美元大關，外界對比特幣看法眾說紛紜。本周日（7日）比特幣價格再上50,000美元大關，投行高盛證實，該公司近期重啟了旗下加密貨幣交易平台，不過初期範圍會非常窄，主要是交易芝商所（CME Group）期貨等。

該公司同時指，見到機構對於加密貨幣的需求正在激增。高盛去年上任的數碼資產主管Matt McDermott於podcast節目中稱，該公司近期進行的一項調查顯示，參與調查的300名客戶中，目前有四成已經部署了加密貨幣投資。他認為，從不同行業，到私人銀行客戶，都展現了「巨大的」機構需求，現時情況顯然不同於2017年的比特幣泡沫時期。

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該調查還顯示，有76％的受訪者認為，到2021年，比特幣價格將處於40,000美元至100,000美元之間；同時 有22％的受訪者表示，預期比特幣能在今年之內升至逾100,000美元。

截至本周一，CoinDesk數據顯示，比特幣最新報49,785美元，年內升幅仍高達逾七成。

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編輯：李勝男