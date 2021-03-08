【UA戲院結業】網民悼念UA巨幕iMAX Endgame　電影業界不敵串流平台戰線？

▲ 在香港經營逾36年的 UA Cinemas（娛藝院線）正式宣布即日（8日）起全線結業，網民得知UA戲院結業後，紛紛於社交平台熱論，悼念巨幕iMAX「Endgame」，更表示期望「有人接手」。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續蔓延，加上早前防疫限聚令，戲院全院滿座時光不再。在香港經營逾36年的 UA Cinemas（娛藝院線）正式宣布即日（8日）起全線結業，網民得知UA戲院結業後，紛紛於社交平台熱論，悼念巨幕iMAX「Endgame」，更表示期望「有人接手」。

UA Cinemas在2007年率先引進iMAX巨幕技術，為本港電影業界開創先河，其後又持續引入各種科技提升電影觀賞體驗，令不少觀眾重返戲院睇戲。其中UA iSQUARE的iMAX影院更曾經憑iMAX 3D版《阿凡達》勇奪「全球最高票房影院」殊榮。

不過隨著新冠肺炎疫情大流行，加上受到防疫限聚令持續限制，一改港人以往「行街、睇戲、食飯」行程，迪士尼（Disney）也全力轉而擁抱這種變化而加強Disney+串流服務，串流平台戰線如Neflix、Disney+等的「戰力」不斷獲「宅經濟」潮加持，電影娛樂事業面臨最慘淡的經營時刻。

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與此同時，電影業界又正採取甚麼策略，抗衡串流平台龍頭Netflix？

事實上，受到疫情的影響，令許多電影製片廠紛紛打破發行空窗期的禁忌，投靠串流平台尋求出路，將將電影提前上架、甚至直接賣給串流平台，例如韓國影史首部宇宙科幻電影電影《勝利號》更已在今年2月5日，於Netflix全球獨家上線；或是採取「day-and-date同步上市」的發行策略。

其中由環球影業（NBCUniversal）原訂去年4月10日，在美國上映的夢工廠動畫《魔髮精靈唱遊世界》（Trolls World Tour）就更史無前例，安排在電影院上映的同一天登上影片點播平台（Video On Demand），以19.99美元（約155港元）的價格出租予選擇在家看電影的消費者。

美國電影製作公司華納兄弟亦在去年底，向電影業界投下震撼彈，宣布2021年出品的17部電影包括科幻電影《沙丘瀚戰》、超級英雄系列《自殺特攻》等，將同時於戲院和自家串流平台HBO Max首播。在戲院和串流平台同步播放一個月後，才會從平台下架，只在戲院繼續上映。

責任編輯：張寶燕