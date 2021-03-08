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【虛擬保險】OneDegree推火險　保費較市面計劃低至少八成

Hot Talk 14:31 2021/03/08

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虛擬保險公司OneDegree公布，推出全新火險計劃。

虛擬保險公司OneDegree公布，推出全新火險計劃，提供保額範圍由50萬至5,000萬元，每年收取相當於投保額的0.03%的保費。若以保額5,000萬元計算，每年保費為15,000元，保費暫為全城最低。

OneDegree早前放寬「毛價保」投保要求　連未有晶片貓隻都可以投保｜【下一頁】

OneDegree的火險今年2月起開始接受投保，目前接受滙豐、恒生 （00011） 、中銀香港 （02388） 、渣打及東亞 （00023） 的按揭客戶投保。現時已向約1,000人報價，主要客源為家庭主婦，當中有數十宗火險成功轉會個案，目前只有1個不成功的個案。

共同創辦人郭彥麟受訪時表示，期望未來可以計劃可以接受所有本地銀行的按揭客戶投保。

若客戶找到更平火險　OneDegree將退回差價

郭彥麟指，火險市場深具發展潛力。根據保監局數據顯示，截至2019年底，單計火災保險的毛保費高達37.7億元。他續指，現時消費者在投保樓按火險時，往往出現超額投保的情況。

他解釋，市場上一般的保險公司每年收取介乎投保額0.08%至0.15%的火險保費，而OneDegree僅收取0.03%，較市場徵收的保費低最多80%，若市場上有更低價的同類產品，公司將會退回差價。

OneDegree去年4月開業至今，寵物保險及退貨運輸保險的付費用戶約4萬至5萬個。

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記者：謝卓榮

保險公司 虛擬保險 銀行 火災保險 毛保費 寵物保險 火險 火災 香港 晶片

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