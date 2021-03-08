拜登成功爭取南韓多付軍費 惟拒透露增幅

美國和南韓已就駐韓美軍費用分攤問題上達成協議，美方表示南韓將會增加對駐韓美軍費用的承擔，但沒有透露協議詳情，未知確實加幅，僅稱南韓所負擔軍費將「有意義地增加」（meaningful increase）。據報協議有效期直至2025年，美國重申美韓聯盟是東亞地區安全的關鍵。

美韓雙方代表周日（7日）於華盛頓舉行會談，美國其後宣佈，兩國在駐韓美軍分攤新協議上，原則上達成共識。美國國務院發言人表示，新協議為期6年，協議旨在抵禦北韓核武威脅，但沒有透露協議詳細內容。

在分歧巨大的南韓軍費負擔問題上，美方僅稱增幅有意義。美國現時有2.8萬名士兵駐守南韓，雙方已經就新協議談判長達一年多。南韓於2020年曾提出增加承擔13%費用，美國前總統特朗普（Donald Trump）卻要求南韓多付400%，導致談判無果。

俄國被指散播疫苗假消息 削弱美民眾接種信心 【下一頁】

美國政治軍事事務局（The State Department's Bureau of Political-Military Affairs）周日表示，協議一旦生效，將再次證明《美韓共同防禦條約》是亞洲東北部和平、安全和繁榮的關鍵所在。當局指，盟友是美國力量的來源，是次談判進展證明，拜登（Joe Biden）政府致力推動全球安全和繁榮。

南韓周一（8日）也發表聲明確認消息，兩國正在尋求達成協議，並表示該協議是在華盛頓進行了3天的面對面會談後達成的。

南韓再多2人接種新冠疫苗死亡 累積9宗死亡案例 【下一頁】

責任編輯：李俊儀