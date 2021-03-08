  • 22°C
香港時間 : 2021308日 (一) 16:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

白宮敦促電腦系統運營商應加強防衛系統 　Microsoft補救仍有漏洞

環球政經 16:34 2021/03/08

分享：

白宮於周日敦促電腦系統運營商採取進一步措施，加強防衛系統 。微軟（Microsoft）早前證實，有黑客藉由其電郵軟件入侵美國機構偷取資料。有熟悉美國政府回應的知情人士於周五（5日）表示，有逾2萬個美國組織因此而受到損害。

據《路透社》報道，有白宮官員表示，Microsoft的網頁版Outlook遭駭客入侵一事，被視為威脅，又敦促網絡運營商須加以重視。該官員補充，美國高級安全官員正採取的下一步措施。《CNN》報道，拜登政府正組建相關工作團隊應對黑客入侵。

儘管微軟上周發布修補程式以彌補其電子郵件軟件中的漏洞，但該補救措施仍然留下「後門」，讓他人仍有機會造訪受感染的服務器，並進一步攻擊。微軟於周日表示，正在與政府及其他機構合作，以幫助客戶，該公司又敦促受影響的客戶盡快應用軟件更新。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機


責任編輯：黎淑雯

軟件 拜登 黑客 編輯 Microsoft 路透社 財務自由

上一篇文章

【裝修攻略@iM網欄】誤解和遐想 我需要找設計公司嗎？

下一篇文章

【iMoney Cafe】恒生科指暴跌三成 上車機會已到？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位