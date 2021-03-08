白宮敦促電腦系統運營商應加強防衛系統 　Microsoft補救仍有漏洞

白宮於周日敦促電腦系統運營商採取進一步措施，加強防衛系統 。微軟（Microsoft）早前證實，有黑客藉由其電郵軟件入侵美國機構偷取資料。有熟悉美國政府回應的知情人士於周五（5日）表示，有逾2萬個美國組織因此而受到損害。

據《路透社》報道，有白宮官員表示，Microsoft的網頁版Outlook遭駭客入侵一事，被視為威脅，又敦促網絡運營商須加以重視。該官員補充，美國高級安全官員正採取的下一步措施。《CNN》報道，拜登政府正組建相關工作團隊應對黑客入侵。

儘管微軟上周發布修補程式以彌補其電子郵件軟件中的漏洞，但該補救措施仍然留下「後門」，讓他人仍有機會造訪受感染的服務器，並進一步攻擊。微軟於周日表示，正在與政府及其他機構合作，以幫助客戶，該公司又敦促受影響的客戶盡快應用軟件更新。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機



責任編輯：黎淑雯