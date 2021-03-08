法國億萬富豪遇直升機事故身亡　終年69歲

法國億萬富豪和國民議會議員達索（Olivier Dassault），遇直升機事故身亡。69歲的達索是Marcel Dassault的孫子，他創立了飛機製造公司達索航空（Dassault Aviation）。

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據《衛報》報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），向69歲的達索表達敬意，在推文中形容他「熱愛法國」。 「作為一名商業領袖，國會議員，地方議員，空軍的後備指揮官，他一生中從未停止為我們的國家服務，以推動其發展。」馬克龍續指，達索死亡是國家巨大的損失。

於周日（7日）下午6時左右，達索從法國北部城市多維爾（Deauville）附近墜毀，而機師亦不幸身亡，機上除了兩人外，並沒有其他乘客；警方將會調查事故原因。

報道指出，達索家族擁有法國最大的家族財富之一。達索（Olivier Dassault）為Serge Dassault四個子女中的長子，並於2018年與其他弟妹繼承父親財產，據指他的個人財產約為60億歐元。

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責任編輯：黎淑雯

