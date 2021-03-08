【Bitcoin】美圖斥4000萬美元 投資比特幣及以太幣 看好具足夠升值空間

手機應用程式開發商美圖公司（01357）公布，於上周五（5日）斥4,000萬美元買入兩種加密貨幣。由於近期比特幣再重上高位，美圖股市今日逆市造好，一度高見3.1元，截至2時報2.76元，上升3%報2.79元。

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美圖指，在公開市場交易中購買1.5萬單位的以太幣和約379.12單位的比特幣，總對價分別約為2,210萬美元和1,790萬美元，乃根據董事會先前批准的一項加密貨幣投資計劃進行，可購買購買淨額不超過1億美元的加密貨幣，資金來源為現有現金儲備，而非首次公開發行所得餘下款項。

美圖認為，加密貨幣具足夠升值空間，將部分現金儲備金分配到加密貨幣可作分散現金風險，但短期內加密貨幣價格仍有波幅，目前決定投資以市值計最大的兩種加密貨幣以太幣和比特幣，目前正評估將區塊鏈技術整合到其各項海外業務中可行性。包括以基於以太坊的dApps，以及尋找合適基於區塊鏈的海外項目進行潛在投資，這些項目可能與其龐大用戶群體產生協同作用。

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