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【大灣區】渣打冀大灣區收入5年增兩倍　預計今年至少增聘數百人

股市 14:13 2021/03/08

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渣打大灣區行政總裁林遠棟表示，力爭未來5年將大灣區收入增加兩倍。

渣打集團 （02800） 斥資3億元設立大灣區中心。渣打大灣區行政總裁林遠棟表示，看好大灣區電子商貿、企業及個人投融資需求大，力爭未來5年大灣區收入增長兩倍。他又指，跨境理財通啟動仍待中港重新通關，相信具體細節要待內地完成諮詢後才有公布。

理財通｜中港澳三地監管機構2月簽署跨境理財通諒解備忘錄｜【下一頁】

林遠棟表示，今年大灣區業務開局理想，1月份區內收入錄得雙位數增長，其中財富管理及金融市場業務增幅最明顯，貿易融資更是以倍數增長。他相信隨着新冠疫苗接種及環球經濟復甦，今年整體前景會好轉。

今、明兩年增聘關鍵　料2023年大灣區員工增至2,500人

理財通細節未敲定，但林遠棟指內部已預先做好準備，相信當有政策宣布便可第一時間配合，例如已積極增聘人手及提升內部系統。他續指，今、明兩年是增聘人手的關鍵時間，預計今年底至少會增聘數百人。

截至去年9月，渣打於大灣區城市人手約1,400人，隨着積極增聘人手以及部分區內員工調遷至大灣區中心，預期到2023年，渣打大灣區人手將增至2,500人。

理財通｜外管局研允許個人每年5萬美元投資境外 配合人行理財通試點｜【下一頁】

林遠棟指，期望理財通早日啟動，但由於內地當局要求客戶必須親身開戶，因此實際推出日期與中港關口重開「有重大關係」，相信具體細節要待內地完成諮詢後才有公布，而諮詢或需時一、兩個月，他又估計開通初期都是圍繞低風險產品為主。

渣打去年7月宣布，斥資3.1億元在廣州市天河區設立大灣區中心，預期2023年底中心員工總數達1,600人以上。

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【香港經濟】郭樹清：「理財通」會有更多新舉措　香港經濟今年一定由負轉正

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記者：趙穎妍

港股 本地銀行股 金融機構 渣打集團（02888） 電子商貿 經濟 金融 中國人民銀行 國家外滙管理局 美元

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