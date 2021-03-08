【大行報告】港股通走資132億元、年內次高 高盛再調高港交所目標價續建議「沽售」
股市 16:15 2021/03/08
港股未止跌，高盛表示，港股2月份成交量較預期理想，因此調高港交所 （00388） 2021、2022及2023年每股盈利預測1%、2%及2%，並將港交所12個月目標價調升1.2%至415元，但維持評級「沽售」。不過，港交所今日再面對科技股下跌、港股通走資壓力，股價一直向下，收市跌5%，收報455.4元，成交81億元。
港股通今日賣出成交458.82億元，買入成交327.02億元，淨賣出131.8億元。港股全日成交約2768億元，反映港股通佔買賣金額約14%。
港股通今日淨走資金額為年內第二高，僅次於2月24日的199.6億元。港股通年初至今累計吸資3744億元。
自財政預算案公布8月調高股票印花稅，港交所從高位累跌23%。
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編輯：陳韻妍