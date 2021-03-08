【網購商機】Pricerite實惠新會員1元獨享泰國香米、手工啤等　每周優惠低至13折（附優惠一覽）

▲ Pricerite實惠推出全新食品系列，更將會於港鐵站設立虛擬店。

零售市道尚未復甦，零售商急急轉變謀出路。Pricerite實惠推出全新食品系列，更將會於港鐵站設立虛擬店。

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Pricerite實惠在門市及網店同步推出全新食品系列，希望以「優質獨家」、「傳統味道」及「亞洲滋味」三大方向吸引顧客。「Pricerite Food虛擬商店」其實是在香港站貼上貨架海報，印有精選的各地優質食材，只需利用手機掃瞄心水貨品旁的QR Code，即可進入網店自助購物，貨品最快會於翌日送到。

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優惠（一）新會員迎新禮遇 $1即享「漫嚐套裝」

由即日起，凡於網店登記成為Pricerite實惠新會員，並購買指定產品滿500元，即可以1元超優惠價於網店換購總值157元的「漫嚐套裝」，包括泰國香米 1kg 、米糠油、韓國製忌廉汁辣芝士烏冬及本地手工啤等。

優惠（二） 會員試食套裝優惠4揀1 最平低至$8

由即日起，會員購買指定產品滿500元，即可以超優惠價換購試食套裝。試食套裝一共四款，每款各有5到6件各地美食，價錢由8元起至38元。

優惠（三） 每星期推出驚喜優惠 低至13折

由今日起連續3星期，Pricerite Food每星期將於網店推出不同精選食品以低至13折驚喜價發售，購買指定產品滿元500即可選購1件。

Pricerite Food全新宣傳：

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責任編輯：葉泳珊