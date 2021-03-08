【iMac Pro停售】為下代iMac產品鋪路　蘋果證實iMac Pro售完即止

▲ 蘋果官方證實iMac Pro的既有庫存數量供應完畢，日後將不再提供販售。

蘋果iMac Pro在2017年正式登場後，蘋果一直都未有為iMac Pro推出新版本。而近日蘋果在官方網站寫到，iMac Pro將會「供應有限，售完即止」。外媒相繼指出，蘋果正暗示iMac Pro售完後，將不再供貨，或是為了下代iMac產品鋪路。

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據外國科技網站MacRumors報道指，蘋果美國、台灣及香港官網上iMac Pro的訂購頁面近日悄悄出現變化，罕見地顯示「While supplies last」及「供應有限，售完即止」的字句，並且取消了升級選項，僅保留標準版的機型。

▲ 蘋果香港官網上iMac Pro的訂購頁面近日悄悄出現變化，罕見地顯示「供應有限，售完即止」的字句。

Engadget其後獲得蘋果官方回覆，證實iMac Pro的既有庫存數量供應完畢，日後將不再提供販售。同時，蘋果建議用戶，若有需要可改買於去年推出的27吋iMac，作為優先換機首選。

綜合外媒消息指，蘋果新一代iMac有可能會推出兩款全新機種，搭載自家研發的Apple Silicon處理器和mini-LED屏幕，甚至有消息指，蘋果工程師也正替Apple Silicon開發新款芯片，預計在2021至2022年會推出，內建64至218個核心，運算速度比起AMD 、Nvidia繪圖芯片高出數倍。

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責任編輯：曾曉汶