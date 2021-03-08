  • 22°C
香港時間 : 2021308日 (一) 16:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iMac Pro停售】為下代iMac產品鋪路　蘋果證實iMac Pro售完即止

科技 15:25 2021/03/08

分享：

蘋果官方證實iMac Pro的既有庫存數量供應完畢，日後將不再提供販售。

蘋果iMac Pro在2017年正式登場後，蘋果一直都未有為iMac Pro推出新版本。而近日蘋果在官方網站寫到，iMac Pro將會「供應有限，售完即止」。外媒相繼指出，蘋果正暗示iMac Pro售完後，將不再供貨，或是為了下代iMac產品鋪路。

iPad mini 6渲染圖曝光！採用全屏幕+Touch ID設計

【蘋果開放新功能】香港用戶幾時有？ iCloud圖片可轉移到Google Photos

據外國科技網站MacRumors報道指，蘋果美國、台灣及香港官網上iMac Pro的訂購頁面近日悄悄出現變化，罕見地顯示「While supplies last」及「供應有限，售完即止」的字句，並且取消了升級選項，僅保留標準版的機型。

蘋果香港官網上iMac Pro的訂購頁面近日悄悄出現變化，罕見地顯示「供應有限，售完即止」的字句。

Engadget其後獲得蘋果官方回覆，證實iMac Pro的既有庫存數量供應完畢，日後將不再提供販售。同時，蘋果建議用戶，若有需要可改買於去年推出的27吋iMac，作為優先換機首選。

綜合外媒消息指，蘋果新一代iMac有可能會推出兩款全新機種，搭載自家研發的Apple Silicon處理器和mini-LED屏幕，甚至有消息指，蘋果工程師也正替Apple Silicon開發新款芯片，預計在2021至2022年會推出，內建64至218個核心，運算速度比起AMD 、Nvidia繪圖芯片高出數倍。

【平價iPhone＋手提電腦】豐澤推易賞錢會員限定　3400元入手iPhone 11 Pro！

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【iPad mini Pro】傳蘋果推8.7吋新旗艦iPad mini Pro　或有望今年下半年亮相
2021/03/04
【iPad mini Pro】傳蘋果推8.7吋新旗艦iPad mini Pro　或有望今年下半年亮相
iMac 更新提早？傳蘋果已停產512GB及1TB SSD iMac
2021/03/03
iMac 更新提早？傳蘋果已停產512GB及1TB SSD iMac
【蘋果動向】蘋果或於2023年推出摺疊式iPhone　並採用屏下指紋辨識技術
2021/03/02
【蘋果動向】蘋果或於2023年推出摺疊式iPhone　並採用屏下指紋辨識技術
【蘋果新品】傳蘋果本月將推出全新iPad Pro　效能追貼MacBook
2021/03/01
【蘋果新品】傳蘋果本月將推出全新iPad Pro　效能追貼MacBook
Apple 電腦設備 台灣 香港 美國 NVIDIA AMD iMac 處理器 晶片

下一篇文章

【UA戲院結業】網民悼念UA巨幕iMAX Endgame　電影業界不敵串流平台戰線？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【終止服務】YouTube 3月起停止支援第三代Apple TV　可用AirPlay取代
【終止服務】YouTube 3月起停止支援第三代Apple TV　可用AirPlay取代
【小米新機】國際版小米11登場　售約6,998港元起
【小米新機】國際版小米11登場　售約6,998港元起
【寺廟防疫】觀音借庫2021改網上舉行　FB直播、免費登記代借（附連結）
【寺廟防疫】觀音借庫2021改網上舉行　FB直播、免費登記代借（附連結）
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【無綫耳機】傳新一代AirPods Pro、AirPods有望上半年推出
【無綫耳機】傳新一代AirPods Pro、AirPods有望上半年推出