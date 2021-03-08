俄國被指散播疫苗假消息 削弱美民眾接種信心

美國早已開展新冠疫苗接種計劃，新冠疫苗接種進度理想。美國國務院表示，發現來自俄羅斯情報部門透過網上新聞平台，散佈美國目前所使用輝瑞（Pfizer）及Moderna新冠疫苗等西方疫苗的錯誤信息，企圖誤導及削弱民眾接種新冠疫苗信心。

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美國國務院全球接觸中心（Global Engagement Center）點名3間由俄羅斯情報部門控制的網絡媒體，包括「News Front」、「 New Eastern Outlook」及「Oriental Review」。國務院官員表示， 這幾間媒體誇大了新冠疫苗的副作用風險，錯誤提供有關疫苗虛假或誤導性的說法，並批評美國過份倉卒批准使用輝瑞疫苗。更重要的是，該3間媒體亦乘機為俄羅斯作政治宣傳。

其中News Front一篇虛假新聞指，「有人接種輝瑞或Moderna疫苗後，導致出現「面癱」徵狀的貝爾氏麻痹症（Bell's palsy）」，企圖放大接種該兩款疫苗後的風險。但事實上，只有極少數人於接種新冠疫苗後產生嚴重副作用，接種疫苗仍然是安全及有效。

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該官員表示，雖然他們所接觸的讀者不多，但此類虛假信息可能會被俄羅斯其他媒體或國際媒體放大。

《華爾街日報》指，俄羅斯透過官方媒體及社交平台不斷就輝瑞疫苗的成本及安全性進行抹黑，導致有聲音質疑俄羅斯為了突顯自家研發的Sputnik V新冠疫苗的優點。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）否認俄羅斯情報部門利用網上媒體攻擊西方疫苗，強調美國官員錯誤將有關疫苗的廣泛爭論定性為俄羅斯的陰謀。

責任編輯：郭麗明