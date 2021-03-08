【HSBC滙豐】滙豐：去年信用卡消費跌3%　防疫措施放寬利上半年消費

▲ 滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如(左)及滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀(右)

各國因應疫情實施出入境管制，港人未能外遊但就刺激本地及日常消費。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，去年整體信用卡消費按年跌3%，幅度較市場溫和，部分跌幅由日常及超市消費所抵銷。甘家儀續指，隨著限聚令等社區防疫措施放寬，更多港人出外消費及聚餐，未來會循餐飲方面推出更多優惠，目前未見信用卡拖欠情況特別轉差。

她透露，對今年首2個月的信用卡消費增長感滿意，期望隨疫情緩和刺激消費，今年上半年信用卡消費會可有顯著增長。

花旗料美債息升至2厘，詳見【下一頁】

滙豐Reward+應用程式下載量超過100萬

現時滙豐在港的信用卡發卡量已超過400萬張，當中主要由Red卡推動。甘家儀指，主打網上消費回贈的Red卡去年推出後，發卡量已達60萬張。

此外，滙豐Reward+應用程式下載量超過100萬，而用戶人數錄得超過5成增長。目前有70%的「獎賞錢」兌換都是通過滙豐Reward+應用程式辦理。

孟晚舟入稟高院要求滙豐披露文件【下一頁】

與屈臣氏「易賞錢」合作 享優惠兌換率

滙豐又推出信用卡優惠，在3月5日至4月30日期間，滙豐個人基本卡持有人只需達到指定簽賬額，即可於「最紅自主獎賞」的選定類別獲享額外10倍「獎賞錢」。

而滙豐與屈臣氏集團的「易賞錢」計劃合作，由即日起至4月30日，滙豐個人信用卡客戶將可享「獎賞錢」兌換「易賞錢」積分的優惠兌換率，以及於百佳、豐澤及香港屈臣氏的一系列簽賬優惠。客戶可在滙豐Reward+登記上述2項優惠活動。

相關文章：【銀行股】債息上升利好銀行股 HSBC滙豐渣打齊升約3%

記者：趙穎妍