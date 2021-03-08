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【新股IPO】加多寶擬最快年內來港上市　現尋求上市前融資至少23億元

股樓投資 20:12 2021/03/08

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外電報道，內地飲料生產商加多寶集團擬最快在今年內來上市，惟目前仍未確定上市時間及規模，與此同時，加多寶正尋求上市前一輪融資，冀集資最至少3億美元（約23.4億港元）；加多寶現正就上市前融資與顧問合作，並已跟數名潛在投資者接洽。

加多寶在內地被喻為「國民涼茶」，而且品牌早已家傳戶曉，說要來港上市自然受到關注。不過對於有關上市及融資消息，加多寶均未有回應。

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加多寶集團成立於1995年，主要產品包括加多寶涼茶及昆侖山雪山礦泉水。去年4月，加多寶與中糧包裝（00906）簽署股權回購協議，以17.43億元人民幣回購中糧包裝在清遠加多寶草本科技中持有的30.58%股份，期時已表明回購股份將推進集團重組上市計劃。

延伸閱讀：不必對債息上升過分憂慮 招銀國際推19隻焦點股，見【下一頁】

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記者：張以正

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