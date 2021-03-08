【網絡安全】垃圾郵件淪黑客攻擊重點手法　調查：美國發送最多

▲ 根據資訊安全研究機構Atlas VPN公布的一份最新研究報告顯示，在全球發送最多垃圾電子郵件的排名前三大國家，分別是美國、俄羅斯及德國。

在新冠肺炎爆發期間，電子郵件收發成為不少企業溝通的渠道，使用頻率更高，更因此成為黑客發動惡意攻擊活動的主要管道之一。根據資訊安全研究機構Atlas VPN公布的一份最新研究報告顯示，在全球發送最多垃圾電子郵件的排名前三大國家，分別是美國、俄羅斯及德國。

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外媒TechRadar報道指，Atlas VPN發布的最新研究報告顯示，於全球發送垃圾郵件量最大，將近一半（44％）的比例來自美國。排名第二則為俄羅斯，在過去180天內發出的電子郵件數量之中，就有10分之1的比例來自垃圾郵件。德國則約佔8％的份額，排名全球第三。報道也提及，中國雖然有防火牆及迴異於各國的網路政策，但也有逾3％的市佔率。

Atlas VPN進一步分析指，在兩週內研究了24,265封垃圾郵件的內容，其中有25％為無害的廣告促銷類型電郵，雖不足以讓用戶的裝置受資訊安全防護威脅，但仍凸顯廣告氾濫的情況。而被標記為引起資訊安全威脅的垃圾電子郵件，就以「網路釣魚」類型電郵最為常見，佔23％，大多採取引誘收件人點擊信件內夾帶的網址、或附件檔案的手法，進而發取惡意攻擊活動。

TechRader指出，由於電子郵件讓溝通變得更方便，加上成本低又容易操作，電子郵件一直是最受歡迎的攻擊媒介之一。TechRader也呼籲企業應教育員工，如何應對電子郵件釣魚攻擊，並安裝相關防護服務，以免被黑客入侵。

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責任編輯：曾曉汶