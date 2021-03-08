  • 21°C
香港時間 : 2021308日 (一) 14:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡安全】垃圾郵件淪黑客攻擊重點手法　調查：美國發送最多

科技 13:40 2021/03/08

分享：

根據資訊安全研究機構Atlas VPN公布的一份最新研究報告顯示，在全球發送最多垃圾電子郵件的排名前三大國家，分別是美國、俄羅斯及德國。

在新冠肺炎爆發期間，電子郵件收發成為不少企業溝通的渠道，使用頻率更高，更因此成為黑客發動惡意攻擊活動的主要管道之一。根據資訊安全研究機構Atlas VPN公布的一份最新研究報告顯示，在全球發送最多垃圾電子郵件的排名前三大國家，分別是美國、俄羅斯及德國。

【網絡保安】黑客利用微軟電郵軟件漏洞施襲　美國逾3萬個機構中招

【中小企教室】疫苗相關網絡詐騙急增！企業5招防禦惡意電郵

外媒TechRadar報道指，Atlas VPN發布的最新研究報告顯示，於全球發送垃圾郵件量最大，將近一半（44％）的比例來自美國。排名第二則為俄羅斯，在過去180天內發出的電子郵件數量之中，就有10分之1的比例來自垃圾郵件。德國則約佔8％的份額，排名全球第三。報道也提及，中國雖然有防火牆及迴異於各國的網路政策，但也有逾3％的市佔率。

Atlas VPN進一步分析指，在兩週內研究了24,265封垃圾郵件的內容，其中有25％為無害的廣告促銷類型電郵，雖不足以讓用戶的裝置受資訊安全防護威脅，但仍凸顯廣告氾濫的情況。而被標記為引起資訊安全威脅的垃圾電子郵件，就以「網路釣魚」類型電郵最為常見，佔23％，大多採取引誘收件人點擊信件內夾帶的網址、或附件檔案的手法，進而發取惡意攻擊活動。

TechRader指出，由於電子郵件讓溝通變得更方便，加上成本低又容易操作，電子郵件一直是最受歡迎的攻擊媒介之一。TechRader也呼籲企業應教育員工，如何應對電子郵件釣魚攻擊，並安裝相關防護服務，以免被黑客入侵。

【小心偽冒企業員工】黑客利用公眾對新冠疫苗關注　報告：疫苗相關的網絡釣魚急增 26%

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【數據洩漏】研究： iOS、Android正洩露用戶數據　第三方app錯用雲端服務
2021/03/05
【數據洩漏】研究： iOS、Android正洩露用戶數據　第三方app錯用雲端服務
【網絡安全】遙距工作現風險　Palo Alto Networks力阻實時攻擊
2021/03/02
【網絡安全】遙距工作現風險　Palo Alto Networks力阻實時攻擊
【新冠疫苗】牛津大學系統遭黑客入侵　疫苗臨床研究未受影響
2021/02/27
【新冠疫苗】牛津大學系統遭黑客入侵　疫苗臨床研究未受影響
【網絡保安】2020年網絡資訊保安威脅數量增兩成　在家工作員工或成最新攻擊目標
2021/02/24
【網絡保安】2020年網絡資訊保安威脅數量增兩成　在家工作員工或成最新攻擊目標
黑客 新冠肺炎疫情 廣告 廣告 德國 俄羅斯 中國 美國 肺炎 新冠肺炎

下一篇文章

iPad mini 6渲染圖曝光！採用全屏幕+Touch ID設計
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【終止服務】YouTube 3月起停止支援第三代Apple TV　可用AirPlay取代
【終止服務】YouTube 3月起停止支援第三代Apple TV　可用AirPlay取代
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【無綫耳機】傳新一代AirPods Pro、AirPods有望上半年推出
【無綫耳機】傳新一代AirPods Pro、AirPods有望上半年推出
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【寺廟防疫】觀音借庫2021改網上舉行　FB直播、免費登記代借（附連結）
【寺廟防疫】觀音借庫2021改網上舉行　FB直播、免費登記代借（附連結）
【小米新機】國際版小米11登場　售約6,998港元起
【小米新機】國際版小米11登場　售約6,998港元起