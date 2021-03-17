【Bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626明起招股入場費19959元　集資最多247億元

▲ 嗶哩嗶哩招股價上限988元

國內熱門視頻網站嗶哩嗶哩bilibili（新上市編號：09626，美：BILI）將於18日（周四）至23日（周二）招股。「B站」嗶哩嗶哩將發行2500萬股，招股價上限為988元，以上限價計算，嗶哩嗶哩集資額最多247億港元。嗶哩嗶哩公開招股部分只佔3%或75萬股，以一手20股計，嗶哩嗶哩一手入場費為19959元。

認購前看清嗶哩嗶哩公司業務

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據悉，多位在港的大型機構投資者考慮下單，並認為嗶哩嗶哩是這一波回港潮中難得的好項目。高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀為保薦人。

騰訊阿里巴巴齊為嗶哩嗶哩主要股東，「b站」股權、投票權架構可看【下一頁】

徐逸20歲創建嗶哩嗶哩「B站」 今年31歲身家248億，可見【下一頁】

嗶哩嗶哩去年虧損擴大1.3倍

根據招股文件顯示，嗶哩嗶哩2020年淨營業總額按年升76%至約120億元人民幣，4項核心業務均有增長，其中佔淨營業額四成的移動遊戲，淨營業額升33%至48億元人民幣。期內，虧損按年擴大1.3倍至30.5億元人民幣。

單計去年第4季，嗶哩嗶哩月活用戶2.02億人，較前年同期增加55%。總計2020年，平均月活用戶1.86億，月均付費用戶1,480萬人，付費比率8%，單個活躍用戶每天使用時間80分鐘以上。

單個月活用戶月均收入5.4元人民幣，按年升12.5%；單個付費用戶月均收入則按年減少19.8%至48.7元；單個移動遊戲及增值服務的付費用戶月均收入，分別按年跌12%至223.6元，以及升8.4%至24.6元。

嗶哩嗶哩去年第四季業績大勝預期，詳情可見﹕【下一頁】

招股文件顯示，上市集資所得將用作支持用戶增長、內容生態及社區發展，包括尋求戰略合作關係；改善用戶體驗和加強以用戶為中心的商業化能力；銷售及營銷促進品牌知名度；一般公司用途及營運資本需要。

近日傳出中國收緊對網絡平台的監管，嗶哩嗶哩在招股文件中亦有將監管列為風險因素之一。嗶哩嗶哩指，若平台上的內容被視為違反中國法律法規，對其業務、財務狀況及經營業績可能受到重大不利影響。

嗶哩嗶哩為國內熱門視頻網站，2018年在美國納斯達克上市。公司近日發佈業績，去年第四季虧損擴大至1億美元，營收則按年大增91%至5.9億美元。

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記者：謝卓榮