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【新股IPO】嗶哩嗶哩「b站」通過第二上市聆訊、傳集資233億　周五盤前轉跌4%（第三版）

新股IPO 19:01 2021/03/12

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嗶哩嗶哩通過上市聆訊。

嗶哩嗶哩（美：BILI）通過港交所上市聆訊。消息指，「b站」嗶哩嗶哩已於周四（11日）下午通過香港第二上市聆訊，最快將於下周啟動招股，據指多位在港的大型機構投資人表示會考慮下單，並認為嗶哩嗶哩是這一波回港潮中難得的好項目。外電報道指，嗶哩嗶哩計劃集資30億美元（約232.5億港元），高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀為保薦人，對於有關報道，嗶哩嗶哩表示不予置評。

嗶哩嗶哩於美股一度升11%，周四收市升7.1%，收報110.44美元。嗶哩嗶哩於周五盤前跌4%，暫報106美元。

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嗶哩嗶哩去年第四季業績大勝預期，詳情可見﹕【下一頁】

嗶哩嗶哩為國內熱門視頻網站，2018年在美國納斯達克上市。公司近日發佈業績，去年第四季虧損擴大至1億美元，營收則按年大增91%至5.9億美元。

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記者：謝卓榮

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