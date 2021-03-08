【華置業績】華置去年盈利跌21%、末期息1仙不變　恒大持股帳面虧58億

▲ 華置去年盈利跌逾兩成，主要受累恒大持股價值下跌。圖為華置大股東陳凱韻和劉鑾雄

華人置業 （00127） 早前已發盈警，華置周一中午公布，去年盈利按年跌21%至6.22億元，擬派末期息1港仙，維持不變，全年派息2港仙。華置去年收入按年增1.3倍至30.4億元，主要受惠重新界定為「股息收入」，但中國恒大 （03333） 、投資物業公平值變動影響，令盈利下跌。

華置表示，若撇除主要非現金項目虧損，期內核心溢利22.3億元，按年增31%，每股核心溢利為1.17元。

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華置由以往將股息收入呈列在投資收入淨額，經重列後，華置去年從上市股本投資獲19.7億元股息收入；從債券和結構性產品獲5.96億元利息收入，按年少17%；物業租金收入就跌29%至3.73億元。

華置至2020年底金融資產公平值為144億元，較2019年底的202億元減29%，當中恒大股份持股錄未變現虧損57.6億元，單計中國恒大持股，去年底價值就達128億元。

在投資物業方面，華置去年錄得公平值未變現虧損15.49億元，按年增逾1倍。

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編輯：麥德銘