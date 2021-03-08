  • 21°C
香港時間 : 2021308日 (一) 13:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華置業績】華置去年盈利跌21%、末期息1仙不變　恒大持股帳面虧58億

股市 12:44 2021/03/08

分享：

華置去年盈利跌逾兩成，主要受累恒大持股價值下跌。圖為華置大股東陳凱韻和劉鑾雄

華人置業 （00127） 早前已發盈警，華置周一中午公布，去年盈利按年跌21%至6.22億元，擬派末期息1港仙，維持不變，全年派息2港仙。華置去年收入按年增1.3倍至30.4億元，主要受惠重新界定為「股息收入」，但中國恒大 （03333） 、投資物業公平值變動影響，令盈利下跌。

華置表示，若撇除主要非現金項目虧損，期內核心溢利22.3億元，按年增31%，每股核心溢利為1.17元。

「甘比」陳凱韻出任華置行政總裁 胞姊退任CEO兼辭任華置董事，可見【下一頁】

華置由以往將股息收入呈列在投資收入淨額，經重列後，華置去年從上市股本投資獲19.7億元股息收入；從債券和結構性產品獲5.96億元利息收入，按年少17%；物業租金收入就跌29%至3.73億元。

華置至2020年底金融資產公平值為144億元，較2019年底的202億元減29%，當中恒大股份持股錄未變現虧損57.6億元，單計中國恒大持股，去年底價值就達128億元。

在投資物業方面，華置去年錄得公平值未變現虧損15.49億元，按年增逾1倍。

相關文章：

【盈警】華置料去年盈利倒退20%至30% 所持恒大股票虧損58億、收息20億

華置完成出售80億元債券予「甘比」陳凱韻

 

編輯：麥德銘

港股 劉鑾雄 陳凱韻 華人置業（00127） 中國恒大（03333） 恒大 華置

上一篇文章

【新股IPO】嗶哩嗶哩本周尋求上市聆訊　集資243億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項