【牛津疫苗】印度供1000萬劑給英國 「不影響供應貧窮國」

各國加緊為國民接種新冠疫苗速度，新冠疫苗供應成民眾關注焦點。早前英國有報道指，印度將會向英國供應1,000萬劑牛津阿斯利康疫苗，引發外界擔憂此舉將導致貧窮國新冠疫苗供應不足。英國疫苗大臣扎哈維正式有關報道，但強調該批牛津疫苗原本就是為英國生產，不會影響貧窮國家供應。

印度正在向其他貧窮國家供應疫苗，向英國供應1,000萬劑牛津阿斯利康（Oxford/AstraZeneca）疫苗報道一出，一些非政府機構如無國界醫生（MSF）等表示關注，供應是否會造成貧窮國家所得疫苗數目減少。

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扎哈維（Nadhim Zahawi）上周五（5日）接受採訪證實報道，唯強調該批疫苗始終都是為了英國而製造。他已經向牛津阿斯利康疫苗生產商確認，該批疫苗交付不會影響其他疫苗供應。扎哈維表示，了解印度正向中低收入國家，如菲律賓、非洲加納（Ghana）等提供約3億劑疫苗，認為印度未來供應數目會繼續增加。

英國目前確認將獲得4.57億劑新冠疫苗，估計是全民接種數所需數目的三倍。扎哈維表示，小部分剩餘疫苗會透過國家雙邊關係提供，但大部分都將交由世衛的「新冠肺炎疫苗實施計劃」（COVAX）分配。

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英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）於上周五宣佈，截止上周四（4日）午夜，英國已經有2,130萬人接種首劑新冠疫苗，佔全國成年人口的五分之二。政府目標於7月底前，完成所有成年人的首劑接種。

責任編輯：李俊儀