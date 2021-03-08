【國際婦女節】女性對企業決策影響力提升　亞太區企業高層女性佔28%　稍落後全球比例

適逢國際婦女節，有機構公布最新全球調查，顯示女性在職場擔任高級管理層的比例。調查發現，亞太區的比例落後於其他地區，僅得28%；而其他地區均超越30%的臨界點。

致同會計師事務所對29個國家、近5000間中型企業進行有關女性高級管理層比例的全球調查。調查指出，改變決策程序所需的最低女性比例為30%，而亞太區只佔28%，未能超越此關鍵門檻。但縱觀全球，該比例已從2020年的29%增加到2021年的31%。 現全球每10間企業便有9間的領導團隊中，有至少1位女性。

該研究又顯示，與2019年相比，2020年擔任各種高級管理層職位的女性人數有所增加。女性行政總裁的比例上升了6個百分點至26%，女性首席財務總監的比例也上升了6個百分點至36%，女性首席營運總監的比例上升了4個百分點至22%。然而，女性在較傳統的高級人力資源職位中所佔的比例，從2019年的40%略降至38%。

該事務所副管理合夥人陳美寳指出，女性領導者的比例達到30%的里程碑，料將促使高級管理層將進一步邁向性別多元化，並產生長久的轉變。不過，她稱疫情對女性，特別是在職母親的影響仍然是未知之數。線上工作或可以令擔任某些特定職位的女性更容易處理工作。

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責任編輯：葉泳珊