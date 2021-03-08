  • 21°C
香港時間 : 2021308日 (一) 13:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國際婦女節】女性對企業決策影響力提升　亞太區企業高層女性佔28%　稍落後全球比例

商業 13:01 2021/03/08

分享：

適逢國際婦女節，有機構公布最新全球調查，顯示女性在職場擔任高級管理層的比例。調查發現，亞太區的比例落後於其他地區，僅得28%；而其他地區均超越30%的臨界點。

致同會計師事務所對29個國家、近5000間中型企業進行有關女性高級管理層比例的全球調查。調查指出，改變決策程序所需的最低女性比例為30%，而亞太區只佔28%，未能超越此關鍵門檻。但縱觀全球，該比例已從2020年的29%增加到2021年的31%。 現全球每10間企業便有9間的領導團隊中，有至少1位女性。

該研究又顯示，與2019年相比，2020年擔任各種高級管理層職位的女性人數有所增加。女性行政總裁的比例上升了6個百分點至26%，女性首席財務總監的比例也上升了6個百分點至36%，女性首席營運總監的比例上升了4個百分點至22%。然而，女性在較傳統的高級人力資源職位中所佔的比例，從2019年的40%略降至38%。

該事務所副管理合夥人陳美寳指出，女性領導者的比例達到30%的里程碑，料將促使高級管理層將進一步邁向性別多元化，並產生長久的轉變。不過，她稱疫情對女性，特別是在職母親的影響仍然是未知之數。線上工作或可以令擔任某些特定職位的女性更容易處理工作。

【三八婦女節】品牌搶推三八婦女節優惠吸客　DONKI買美妝產品有禮收

【三八婦女節】Mastercard夥6位女性創業家　3月推美容餐飲優惠低至7折

【UA結業】UA戲院捱不住疫情影響　即日起全線結業

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【三八婦女節】Mastercard夥6位女性創業家　3月推美容餐飲優惠低至7折
2021/03/07
【三八婦女節】Mastercard夥6位女性創業家　3月推美容餐飲優惠低至7折
【三八婦女節】品牌搶推三八婦女節優惠吸客　DONKI買美妝產品有禮收
2021/03/07
【三八婦女節】品牌搶推三八婦女節優惠吸客　DONKI買美妝產品有禮收
【疫市營商】疫下營商要有法　商場增推廣刺激人流最有效？
今日
【疫市營商】疫下營商要有法　商場增推廣刺激人流最有效？
【消費優惠】ELEMENTS圓方「春日購物四重賞」 消費滿2000元享總值2000元獎賞
2021/03/06
【消費優惠】ELEMENTS圓方「春日購物四重賞」 消費滿2000元享總值2000元獎賞
企業文化 職場文化 在家工作 亞太 會計 行政 人力資源 疫情

下一篇文章

【台積電】半導體人才短缺　台積電擬大舉增聘9000人　 創歷史新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【大學生薪酬】調查：2020年本港應屆畢業生　平均月薪約1.4萬至1.6萬元
【大學生薪酬】調查：2020年本港應屆畢業生　平均月薪約1.4萬至1.6萬元
【農夫山泉】單靠樽裝水　鍾睒睒中國首富之位難坐得穩？
【農夫山泉】單靠樽裝水　鍾睒睒中國首富之位難坐得穩？
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【Tesla】Tesla Model 3香港價格調整　所有版本價格均有所下調
【Tesla】Tesla Model 3香港價格調整　所有版本價格均有所下調