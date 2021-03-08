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iPad mini 6渲染圖曝光！採用全屏幕+Touch ID設計

科技 12:30 2021/03/08

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有科技網站Svetapple.sk最新曝光的iPad mini 6高清渲染圖，展示了該機款的外觀設計及部分配置資訊。

近日有關蘋果（Apple）預計在2021上半年推出第六代iPad mini的消息不斷，其中更有科技網站Svetapple.sk最新曝光的iPad mini 6高清渲染圖，展示了該機款的外觀設計及部分配置資訊。

根據該渲染圖顯示，iPad mini 6整體沿用了iPad Air 4的外觀設計，另首次採用了全屏幕以及Touch ID，屏幕尺寸為8.9吋，分辨率為2360 X 1640像素，最高亮度為500nits。

iPad mini 6的實體Touch ID指紋識別按鍵，預計將設置在右上角頂部位置，與電源按鍵合二為一，整機外觀同樣採用方正的直角邊框設計，背部配備1200萬像素單攝像頭。

搭載A14芯片

配置規格方面，iPad mini 6將搭載與iPhone 12系列相同的A14仿生芯片，儲存空間設有：64/128/256GB三種版本可選。還引入了USB Type-C接口，並支援第2代Apple Pencil。

此外，由於iPad mini 6整體改動較大，外界預計該機款的定價策略將與以往有所不同，大概率會大幅上漲，起售價對比上一代為399美元（約3099港元）增至499美元（約3876港元）起。

責任編輯：張寶燕

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