  • 21°C
香港時間 : 2021308日 (一) 13:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家觀點】任澤平：通脹預期和流動性拐點是今年關鍵詞　未來最好的投資機會在中國

股市 12:20 2021/03/08

分享：

任澤平認為，中國正站在新周期起點上，未來最好的投資機會就在中國。

中港股市跌勢未止，曾於2014年預測「5000點不是夢」的恒大集團首席經濟學家任澤平仍對股市前景充滿信心，指今年的新關鍵詞是「通脹預期和流動性拐點」，並認為中國正站在新周期起點上，未來最好的投資機會就在中國，故這輪牛市是「改革牛」。

「準確的說是由於註冊制改革、鼓勵創新、加大對外開放、供給側結構性改革等落地攻堅帶來的改革紅利牛市，而2014-2015年的『改革牛』是改革預期帶來的」。

大摩料恒指改革會提高新經濟股比重，詳看【下一頁】

任澤平表示，從更長期的視角來看，中國在抗疫、供給側結構性改革、三大攻堅戰、應對中美貿易摩擦等展現的強大體制優勢和經濟韌性，尤其在面對前幾年內憂外患的情況下，堅持推動新一輪改革開放，堅持市場化的正確方向，把握住了歷史的航道，成功化危為機。

美國債息持續向上，市場對通脹憂慮大幅加劇。任澤平指，2020年底以來，原油、銅、鐵礦石等國際大宗商品價格大漲，通脹預期抬頭，貨幣政策回歸正常化，信用政策結構性收緊，但經濟基本面和貨幣環境尚不足以支撐通脹大幅上漲，預期今年物價溫和僅溫和上漲。

花旗料美國十年期債息會升至1.7至2厘，詳見【下一頁】

他續稱，今年面對流動性周期性拐點是中國，而非全球，中國經濟復甦領先於全球，美歐日由於深陷疫情，貨幣政策仍將保持寬鬆格局，導致中國和美歐日貨幣政策出現分野，加強人民幣升值壓力。

他相信，隨拜登上台的財政刺激計劃和重回全球化，可能會推動美國經濟復甦以及美元扭轉頹勢，貨幣政策「慢轉彎」，流動性將「不缺不溢」。

政府將今年經濟目標設定於6%以上，任澤平認為，有關目標較好實現，考慮到去年低基數，預期今年GDP增​​速可能達9%左右，而中央將經濟增速目標設定在6%以上，考慮到去年低基數和全球復甦共振，相對較容易完成，表明不追求經濟高增長，將重心放在供給側結構性改革和高質量發展上。

相關文章：【大行報告】今年環球經濟 大摩揭10大演變趨勢

相關文章：【大行報告】瑞銀調高恒指目標價7%至30600點　內地居民對股票需求較預期中強

 

編輯：陳韻妍

港股 貨幣政策 人民幣 美元 通脹 GDP 中國 國債
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項