【名家觀點】任澤平：通脹預期和流動性拐點是今年關鍵詞　未來最好的投資機會在中國

▲ 任澤平認為，中國正站在新周期起點上，未來最好的投資機會就在中國。

中港股市跌勢未止，曾於2014年預測「5000點不是夢」的恒大集團首席經濟學家任澤平仍對股市前景充滿信心，指今年的新關鍵詞是「通脹預期和流動性拐點」，並認為中國正站在新周期起點上，未來最好的投資機會就在中國，故這輪牛市是「改革牛」。

「準確的說是由於註冊制改革、鼓勵創新、加大對外開放、供給側結構性改革等落地攻堅帶來的改革紅利牛市，而2014-2015年的『改革牛』是改革預期帶來的」。

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任澤平表示，從更長期的視角來看，中國在抗疫、供給側結構性改革、三大攻堅戰、應對中美貿易摩擦等展現的強大體制優勢和經濟韌性，尤其在面對前幾年內憂外患的情況下，堅持推動新一輪改革開放，堅持市場化的正確方向，把握住了歷史的航道，成功化危為機。

美國債息持續向上，市場對通脹憂慮大幅加劇。任澤平指，2020年底以來，原油、銅、鐵礦石等國際大宗商品價格大漲，通脹預期抬頭，貨幣政策回歸正常化，信用政策結構性收緊，但經濟基本面和貨幣環境尚不足以支撐通脹大幅上漲，預期今年物價溫和僅溫和上漲。

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他續稱，今年面對流動性周期性拐點是中國，而非全球，中國經濟復甦領先於全球，美歐日由於深陷疫情，貨幣政策仍將保持寬鬆格局，導致中國和美歐日貨幣政策出現分野，加強人民幣升值壓力。

他相信，隨拜登上台的財政刺激計劃和重回全球化，可能會推動美國經濟復甦以及美元扭轉頹勢，貨幣政策「慢轉彎」，流動性將「不缺不溢」。

政府將今年經濟目標設定於6%以上，任澤平認為，有關目標較好實現，考慮到去年低基數，預期今年GDP增​​速可能達9%左右，而中央將經濟增速目標設定在6%以上，考慮到去年低基數和全球復甦共振，相對較容易完成，表明不追求經濟高增長，將重心放在供給側結構性改革和高質量發展上。

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編輯：陳韻妍