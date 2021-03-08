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【美股期貨】美長債息續逼1.6厘　納指期貨跌1%（不斷更新）

股市 13:00 2021/03/08

分享：

美股上周五造好，道指升逾500點。不過，美國十年期債息仍高企，美股期貨於亞洲時段向下，其中納指期貨跌1%。美國今日將公布1月批發銷售數據。

港股市況不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【12：58】Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）露口風，指新一代Cybertruck將於第二季面世。

【Tesla】馬斯克：Tesla最快於4月推出新一代Cybertruck

【12：08】道指期貨跌5點，報31460點；標指期貨跌12點，報3826點；納指期貨跌130點或1%，報12533點。

【12：06】美國10年期債息報最新報1.58厘；美滙指數報92.06。

【08：30】沙特石油設施受襲布油突破70美元

【07：30】美股上周五造好，美國就業報告勝預期、新刺激經濟方案有望順利推出，加上聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）派定心丸，指債市交易仍然有序，道指上周五收報31496點，升572點或1.9%；標指收報3841點，升73點或2%；納指一度重挫326點，收報12920點，V彈196點。

美股上周市況，詳情請看【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

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