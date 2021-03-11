  • 21°C
香港時間 : 2021311日 (四) 19:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股期貨】 美十年期債息跌穿1.5厘　納指期貨升2%、Tesla盤前升4%（不斷更新）

股市 18:57 2021/03/11

分享：

美國通脹數據符預期，美國眾議院通過1.9萬億美元的紓困方案，道指升464點。美股期貨今早於亞洲時段續向上，道指期貨升百點，納指期貨升2%。美國今日將公布上周初領失業救濟人數、1月JOLT職位空缺。

港股市況不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【美股交易】美股下周一迎夏令時間　開市收市、盤前盤後交易幾多點？

即市走勢︰

【18：54】道指期貨升100點，納指期貨升261點或2%，標指期貨升30點。Tesla盤前升4%，報698.29美元。

【17：07】Tesla（美︰TSLA）盤前升逾半成，報702.9美元。

【16：39】美國十年期債息跌穿1.5厘，最新報1.49厘。道指期貨升99點，報32378點；標指期貨升27點，報3923點；納指期貨升207點或1.6%，報12957點。

【15：05】百度（美：BIDU）據報將於周五（12日）在香港啟動第上市建簿（Book building），百度將出售約4%股本，以百度周三美股收市市值計，涉及約34.8億美元。

【新股IPO】百度據報明日在港建籌招股　出售約4%股本

【新股IPO】百度周五招股　券商預留最多1000億孖展額度

【12：18】美國十年期債息報1.53厘；美滙指數報91.78，跌0.05%。

【12：18】道指期貨升104點，報32383點；標指期貨升15點，報3911點；納指期貨升75點或0.6%，報12824點。

【11：40】遊戲驛站GameStop（美：GME）周三股價再次劇烈震蕩，50分鐘內七度觸發熔斷機制，包括4次跌停及3次漲停。

【遊戲驛站GME】GME周三上演一小時內七度觸發熔斷　「Meme股」跟炒

【11：00】巴菲特身家破1000億美元　不是全球首富僅因「讓賽」？

【07：45】萬國數據（09698；美︰GDS）去年淨虧損擴大51%至6.7億元人民幣，經調整EBITDA按年增長47%至26.8億元人民幣，每股虧損0.59元人民幣。

【業績】萬國數據去年虧損6.7億元人民幣　預計今年收入增最多近四成

【07：30】網易雲音樂傳明年來港上市 網易ADR收市低港2.5%

 

-------------------------

3月10日（三）市況

美國眾議院通過1.9萬億美元刺激法案，美債息仍高企逾1.5厘水平，但美國2月通脹數據升幅溫和，帶動美股表現造好，道指收市升464點，納指跌4點。

  收市報 變幅 最大升幅
道指 32,297 +1.5% +1.7%
標指 3,898 +0.6% +1.1%
納指 13,068 -0.04% +1.6%
美債息 1.521

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +2
數據 預測 實際 前期 修正
通脹（按月） 0.4% 0.4% 0.3% -
通脹（按年） 1.7% 1.7% 1.4% -
核心通脹（按月） 0.2% 0.1% 0.0%  
核心通脹（按年） 1.4% 1.3% 1.4%  
實質平均周薪 - 4.1% 6.1% 5.7%
實質平均時薪 - 3.4% 4.0% 3.9%

港股市況不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【股市前景】經濟學者：科技股升勢難持久　債息續上價值股將是今年贏家

【美國經濟】大摩：美國經濟將於3月底重返疫情前水平　聯儲局料明年初開始縮減量寬規模

即市走勢︰

【05：00】道指收報32297點，升464點，標指收報3898點，升0.6%，納指跌4點，收報13068點。

【03：44】倫敦布蘭特5月原油期貨周三收漲0.38美元，漲幅0.56%，報67.90美元；紐約4月原油期貨收漲0.43美元，漲幅0.67%，報64.44美元

【03：38】紐約4月黃金期貨周三收盤上漲0.5%，報1723.01美元

【03：26】美國眾議院批准1.9萬億美元刺激計劃，白宮稱總統拜登周五將簽字

表決結果揭曉後，道指漲幅擴大至523點，刷新盤中歷史高位至32356點。現貨黃金刷新日高至1,725.76美元，暫時漲幅約0.56%，現貨白銀漲幅擴大至1.0%，報26.2美元。10年期美債收益率回落至1.5厘水平，暫報1.5074厘，日內跌幅約1.8個基點。


【03：00】納指午市反覆向下，暫跌8點，報13065點，受蘋果等部分科技股回軟拖累，納指早段曾跌38點至13035點，扭轉曾升203點的勢頭。道指升幅擴大，即市最多曾升479點至32312點新高，暫升458點，報32291點；標指升0.7%，報3900點。

美國10年期債息跌至1.5108厘。美滙指數失守92，報91.92。

【02：02】美國財政部拍賣380億美元10年期國債，得標利率1.523%，投標倍數2.38。標售數據出爐前，美10年期債息跌逾1.4個基點，刷新即市低位至1.51%下方。

【01：36】遊戲驛站GameStop（美：GME）短綫跳水，日內轉跌超12%，此前一度漲超40%，多次觸發熔斷。高斯電子也短綫跳水，日內逾120%漲幅快速收窄至37%。GameStop一度漲至348.50美元，較2月19日低點累漲逾800%。

【00：43】納指升幅大幅收窄至0.2%，暫升21點，報13095點，早段曾倒跌7點後反覆上升；道指維持逾350點升勢， 暫升367點，報32200點，較早時曾颷401點，至32234點； 標指則升0.7%， 美滙指數在92水平徘徊

【23：22】納指升幅收窄至0.8%

【22：53】中概股造好，蔚來升9%，小鵬汽車8%，富途控股升逾7%，拼多多升逾2%，京東升近2%。另外，Tesla升逾5%，報712.83美元，重返700美元關口。

【22：47】美滙回落至91.8水平。道指一度升逾300點至32158點，創歷史新高，現報32124點，升292點；納指升1.3%。

【22：45】市場消息指，美國眾議院就1.9萬億美元紓困方案的投票將於周四凌晨3時進行。

【22：30】美股開市，道指升170點，報32003點；納指升159點或1.2%，報13233點；標指升24點，報3900點。

【22：10】美國上月CPI符合市場預期，美股期貨即急升，道指期貨升188點，納指期貨升1.3%，標指期貨升23點。

【20：59】美10年期債息報1.56厘

【20：21】道指期貨升108點，納指期貨跌12點或0.1%，標指期貨升3點。

【19：39】通用電氣（美：GE）公布，旗下飛機租賃業務將會與同業AerCap合併，交易涉資約300億美元。通用電氣盤前升逾3%。道指期貨升60點，納指期貨跌0.5%，標指期貨跌0.1%。

【18：53】道指期貨升71點，納指期貨跌23點或0.2%，標指期貨升0.25點。

【18：51】蘋果：未來3年於德國投資逾92億　計劃在慕尼黑建硅設計中心

【18：50】adidas料今年銷售有中高雙位數增長　分拆Reebok將拖低盈利2億歐元

【17：04】道指期貨升66點，報31877點；標指期貨升2點，報3875點；納指期貨跌6點或近0.1%，報12782點。

【17：00】Gamestop（美︰GME）盤前續升11%。GME昨升近27%，收報246.9美元。

【16：17】內地共享單車巨頭哈囉出行將赴美上市　集資約78億元

【16：16】道指期貨升17點，報31828點；標指期貨跌2點，報3871點；納指期貨跌15點或0.1%，報12773點。

【15：35】瑞銀：能與Tesla在電動車市場一併高下的車廠　不是蔚來汽車及小鵬汽車

【12：12】美國十年期債息報1.54厘；美滙指數升0.2%，報92.14。

【12：12】道指期貨跌40點，報31771點；標指期貨跌11點，報3861點；納指期貨跌58點或近0.5%，報12730點。

【11：35】日本傳媒引述供應商消息指，iPhone 12 mini 需求未達預期，蘋果（美︰AAPL）計劃減少iPhone 12 mini 產量。

【iPhone 12】蘋果用家「要大不要小」　iPhone 12 mini傳減產

【09：30】特斯拉（Tesla，美：TSLA）股價昨夜飈逾19.6% ，漲逾110美元，收報673.58美元，市值超過6400億美元（約49920億港元）。

【TSLA】Tesla飈兩成盤後續漲　一夜抵消過去5日跌幅

【08：15】Bitcoin 比特幣升穿55000美元水平，為2月22日以來首次。

【Bitcoin】比特幣升穿55000美元　麥樸思︰比特幣若下跌科技股將受嚴重打擊

【07：30】科技股大反彈　Cathie Wood旗下Ark 5隻ETF回升7至10%

【07：30】電動車美市急反彈　蔚來汽車、小鵬汽車及理想汽車尋求今年在港上市　合共集資390億元

【07：30】百度已通過上市聆訊、強調人工智能定位 收市升14%

-------------------------

3月9日（二）市況

市場憧憬美國眾議院通過1.9萬億美元億紓困方案修訂版，美國10年期債息稍回軟至1.532厘，美股上揚，道指一度升347點，收市僅升30點，一度急漲4.3%的納指，收市則保持大升3.7%。

美國眾議院多數黨領袖霍耶表示，美國眾議院預計將在當地時間周三上午9點，審議並通過新冠刺激法案。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +2

 

Tesla 673.58 +19.6%
ZOOM 342.11 +10.0%
nvidia 500.81 +8.0%
蘋果 121.09 +4.1%
Twitter 67.44 +6.2%

港股市況不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【美國債息】羅奇：華爾街高估消費反彈　美國債息會回落

【科技股女股神】Cathie Wood：科技股拋售潮是牛市正在加強的佐證　調整反是入市良機

【新股IPO】中國音頻分享平台喜馬拉雅FM傳計劃赴美上市 　擬集資最多77億元

【美國債息】PIMCO：長債息率短期再升空間有限　通脹壓力仍然受控

即市走勢︰

【05：00】道指收市升30點，收報31832點，標指升1.4%，收報3875點，納指升3.7%，收報13073點。

【03：31】紐約 4月期油收漲0.18美元，漲幅0.28%，報64.01美元。

【02：38】紐約4月黃金期貨收漲2.3%，報1,716.90美元，脫離2020年4月份以來收盤最低位1,678美元

【02：31】納指漲幅擴大至逾4%，最多曾升518點，暫升506點，報13116點；道指升272點或0.9%，報32075點；標指升80點，升越3900關，升幅2.1%，報3901點。

【02：31】特斯拉（Tesla，美：TSLA）股價飈逾19% ，漲逾100美元，市值超過6400億美元（約49,920億港元）。

【01：31】納指漲3.8%，升幅擴大至477點，報13086點；道指漲1.1%或338點，報32141點，標指漲2%。

新能源汽車股走強，特斯拉、中概股蔚來汽車、小鵬汽車漲約15%，理想汽車漲9%。

熱門中概股集體上漲，中概互聯網指數ETF漲7.3%，昨日跌幅幾乎完全收復。拼多多、百度、嗶哩嗶哩漲超10%。

大型科網股FAANMG中，蘋果、亞馬遜漲超4%，Facebook、奈飛漲超3%。昨日大跌的芯片股集體反彈，英偉達漲超7%，應用材料漲超6%，AMD、恩智浦漲超5%。

【00：11】納指保持約400點升幅，企13000關，升3.2%，報13009點，稍早時曾飈456點或3.6%，至高見13066點；道指漲近300點或0.9%，報32100點；標指升1.7%；現貨金升1.9%，升逾31美元，報1715.17美元；美10年期債息報1.5559厘

波音股價小幅走高，現漲2.83%，此前公司公布2月交付22架飛機，淨訂單14個月來首次轉為正值。

【23：23】納指升幅擴至3.5%，道指升194點，Tesla升近9%

【22：58】納指升3%，道指升180點

【22：30】美股開市，道指升162點，報31964點；納指升301點或2.5%，12916點；標指升42點，3863點。Tesla升6.7%，報600.43美元。

【21：58】道指期貨升105點，納指期貨升2.4%，標指期貨升39點。Tesla盤前升逾7%，報604.98美元，富途升逾7%，嗶哩嗶哩升逾6%，拼多多升逾5%。

現貨金走高，升1.8%，報1714.93美元。

【20：16】道指期貨升161點，納指期貨升270點或2.2%，標指期貨升38點。多隻中概股盤前造好，富途升逾5%，嗶哩嗶哩升逾4%，拼多多及網易升逾3%。

【18：21】道指期貨升188點，納指期貨升248點或2%，標指升36點。蔚來汽車、小鵬汽車及理想汽車傳尋求今年在港上市，消息刺激三隻股份盤前升逾3%至5%。

【17：01】Tesla（美︰TSLA）盤前升逾4%，報587美元。

【16：23】美國十年期債息輕微回落至1.55厘。

【16：23】道指期貨升133點，報31909點；標指期貨升27點，報3847點，納指期升191點或1.6%，報12488點。

【16：00】Tesla技術性入熊　蒸發逾兩萬億元市值

【14：30】小鵬汽車（美：XPEV）、蔚來汽車（美：NIO）和理想汽車（美：LI）據悉正在與數家銀行商討在香港發行股份。

【電動車IPO】蔚來汽車、小鵬汽車及理想汽車尋求今年在港上市　合共集資390億元

【14：15】比特幣升近7%　市值重上一萬億美元

【12：20】美國十年期債息報1.57厘；美滙指數報92.31，跌0.01%。

【12：15】道指期貨升200點，報31976點；標指期貨升30點，報3850點；納指期貨升146點或1.2%，報12444點。

【11：10】爆料達人Jon Prosser於Twitter發文，表示蘋果（美︰AAPL）將於3月23日舉行2021蘋果春季發表會。

爆料達人Jon Prosser︰蘋果春季發布會3月23日舉行　至少4款新品

【09：40】阿里巴巴 （09988） 聯合創辦人謝世煌（Simon Xie）與Puissance Capital Management 創辦人Theodore Wang聯合創立的特殊目的收購公司（SPAC） Angel Pond 已在美國遞交IPO申請，集資3億美元。

【SPAC】阿里巴巴聯合創辦人創立SPAC已遞交美國IPO申請　擬集資3億美元

【08：00】時裝品牌Gap（美︰GPS）據報正調整在華經營，包括考慮出售中國業務在內的潛在選項。

Gap據報考慮出售中國業務　調整在華經營

【Tesla】Tesla傳德州秘密建造巨型電池廠　拓展美國能源市場　Tesla收市跌6%

【電動車股】美股新能源汽車股續受壓 　蔚來收市跌8% 富瑞下調目標價至38美元

 

-------------------------

3月8日（一）市況

美滙指數再升0.5%，報92.4，美國10年期債息高企1.6厘水平，壓抑美股表現。道指收市升幅收窄，由最多升651點，收市升幅縮至306點，納指收市跌2.4%，大型科技股重挫，蘋果及Google跌4%，Twitter及AMD跌5%，Tesla跌6%，nvidia跌7%，SNAP及ZOOM跌8%。

據CNN報道，美國民主黨表示，眾議院可能於周三就新冠援助法案進行投票。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +2
傳統股升 收報 升幅
迪士尼 202.02 +6.3%
Macy's 16.48 +9.0%
聯合航空 54.06 +7.0%
美國航空 21.47 +5.0%
西南航空 60.56 +6.4%
嘉年華郵輪 26.72 +2.4%

港股市況不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【05：00】道指收報31802點，升306點，標指跌0.5%，收報3821點，納指跌2.4%，收報12609點。

【03：51】納指跌幅擴大至1.7%，現跌213點， 報12706點；道指漲幅收窄至434點或1.4%，報31930點；標指升20點或0.5%

Zoom跌逾6%，今年迄今累跌6%；特斯拉跌逾3%，今年迄今累跌近19%；蘋果跌3.1%，谷歌跌3%。芯片股中，英偉達跌超5%，台積電跌近5%，高通、AMD跌超4%。中概股中，嗶哩嗶哩跌近15%，拼多多跌超10%，百度跌超9%，中國科技指數ETF跌超7%。

【03：31】紐約4月原油期貨收跌1.04美元，跌幅1.57%，報65.05美元。倫敦布蘭特5月原油期貨收跌1.12美元，跌幅1.61%，報68.24美元。

【03：10】科技股有沽壓， 蘋果股價逆市回落，拖累標指與納指表現，納指跌幅擴大至1.3%，暫跌166點，報12753點；即市曾最多跌205點或1.6%， 低見12714點。標指升11點或0.3%，報3853點；道指維持逾500點升幅，暫升520點，報32016點，即市最多曾升651點至32148點新高

蘋果股價跌3.6%，報117美元；特斯拉（Telsa）跌4.4%，報571.32美元

【02：55】紐約4月黃金期貨周一收盤下跌1.2%，報1,678美元，創最近11個月收盤新低

【01：49】美股道指午市升勢如虹， 多次刷近即市高位，曾急漲2%或615點，升至高位32111點，本港時間凌晨1時49分， 道指升612點或1.9%，報32108點；納指跌44點或0.3%， 報12875點；標指升35點或0.9%，報3877點。

【01：15】蘋果股價逆市跌逾3%，拖累納指轉升為跌，暫跌0.9%或119點，報12800點；  道指暫升450點或1.4%， 報31947點，較早時升幅擴大至508點，報32004點，距離即市歷史高位32009點，相差不足5點。標指升15點或0.4%，報3857點。

美滙指數走強， 暫升0.5%， 報92.4， 即市曾升見92.42； 美國10年期債息重返1.6厘， 報1.6029厘， 升逾3點子

【23：48】道指升幅擴大至372點，升幅1.2%，報31868點，較早時曾升420點至31917點，逼近即市新高；納指升41點或0.3%，報12961點；標指升34點，報3876點。

美國10年期債息略回， 現報1.5907厘， 即市曾高見1.6117厘， 升逾4點子；油價先升後跌， 紐約期油較早時逼近68美元，現跌1.3%，報65.24美元， 倫敦布蘭特期油跌1.2%，報68.54美元，即市曾升穿71美元關， 高見71.38美元

【23：26】道指升330點，納指升22點或0.2%，標指升26點。

【22：30】美股開市，道指升170點，報31665點；納指跌0.03%，報12913點；標指升8點，報3850點。

【22：03】道指期貨倒升107點，納指期貨升0.6%。

【20：55】美滙現報92.33。道期跌54點，納期跌180點或1.4%，標期跌24點。

【19：50】【電動車】小鵬汽車上季營收增逾3倍勝預期　惟盤前跌逾4%

【18：57】道指期貨跌47點，納期跌1.6%，標期跌24點。

【17：39】納指期貨跌2.2%

【17：18】ARK創新ETF（ARKK）、ARK金融科技創新ETF（ARKF）盤前跌逾4%；ARK下一代互聯網ETF（ARKW）盤前跌逾3%。

【17：15】Tesla（美︰TSLA）盤前挫半成，報568美元。

【17：14】美國十年期債息升至1.61厘，道指期貨跌115點，報31350點；標指期貨跌31點，報3807點；納指期貨跌232點或1.8%，報12430點。

【12：58】Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）露口風，指新一代Cybertruck將於第二季面世。

【Tesla】馬斯克：Tesla最快於4月推出新一代Cybertruck

【12：08】道指期貨跌5點，報31460點；標指期貨跌12點，報3826點；納指期貨跌130點或1%，報12533點。

【12：06】美國10年期債息報最新報1.58厘；美滙指數報92.06。

【08：30】沙特石油設施受襲布油突破70美元

【07：30】美股上周五造好，美國就業報告勝預期、新刺激經濟方案有望順利推出，加上聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）派定心丸，指債市交易仍然有序，道指上周五收報31496點，升572點或1.9%；標指收報3841點，升73點或2%；納指一度重挫326點，收報12920點，V彈196點。

美股上周市況，詳情請看【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

上一篇文章

【航空告急】香港航空推自助登機閘口設施　現有6航綫往來香港

下一篇文章

【新冠肺炎】太古主席自我隔離　未有現身業績會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【電動車股】瑞銀：能與Tesla在電動車市場一併高下的車廠　不是蔚來汽車及小鵬汽車
【電動車股】瑞銀：能與Tesla在電動車市場一併高下的車廠　不是蔚來汽車及小鵬汽車
【恒指夜期】快手科技、中芯國際升一成　恒指夜期微升7點（不斷更新）
【恒指夜期】快手科技、中芯國際升一成　恒指夜期微升7點（不斷更新）
【科網股回調】大摩：科技股拋售 小心7隻股份
【科網股回調】大摩：科技股拋售 小心7隻股份
【美股期貨】 美十年期債息跌穿1.5厘　納指期貨升2%、Tesla盤前升4%（不斷更新）
【美股期貨】 美十年期債息跌穿1.5厘　納指期貨升2%、Tesla盤前升4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股偏軟　恒指夜期收市僅升10點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股偏軟　恒指夜期收市僅升10點（不斷更新）
【港交所388】淡友高盛降港交所目標價　北水流走預示大市成交已見頂
【港交所388】淡友高盛降港交所目標價　北水流走預示大市成交已見頂